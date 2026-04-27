A Genova, nel quartiere di Fontanegli, una lite familiare si è trasformata in aggressione e un uomo di 58 anni è stato denunciato dalla polizia per lesioni aggravate e minacce. Secondo quanto ricostruito, durante una discussione l’uomo uomo avrebbe schiaffeggiato la compagna al volto. La donna si è poi rifugiata nella casa accanto, anch’essa di sua proprietà, e ha contattato il figlio per chiedere aiuto. All’arrivo del giovane, il 58enne avrebbe reagito impugnando un’accetta e colpendolo alla testa. Per fortuna il gesto, potenzialmente letale, non ha avuto conseguenze: il ragazzo, infatti, indossava ancora il casco dello scooter, che ha attutito il colpo evitando ferite.

La fuga e l’arresto

Il giovane è riuscito a disarmare il padre, che lo avrebbe però minacciato con un rastrello per poi allontanarsi in automobile. La sua fuga, però, è durata pochissimo. Gli agenti della squadra volante, intervenuti sul posto dopo la segnalazione, lo hanno rintracciato e fermato. Per lui è quindi scattata la denuncia per tentate lesioni personali aggravate e minacce. Il 58enne risulta già noto alle forze dell’ordine per precedenti anche legati alla criminalità organizzata.