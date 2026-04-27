Nella tarda serata di ieri a Sovicille (Siena), lungo la statale 233 Siena-Grosseto, un’auto è uscita di strada e ha preso fuoco dopo l’impatto. Secondo quanto ricostruito, il conducente, un uomo di 37 anni, ha perso il controllo del suo mezzo, che dopo lo schianto contro il guardrail si è ribaltato e incendiato. I vigili del fuoco, intervenuti per domare le fiamme, hanno rinvenuto il corpo carbonizzato del 37enne all’interno dell’auto. Sul posto è poi intervenuto anche il personale del 118, la polizia stradale e l’Anas. Per il 37enne non c’era già più niente da fare: il suo corpo è stato infatti ritrovato soltanto al termine delle operazioni di spegnimento.