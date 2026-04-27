Lo scorso 23 aprile, l’attrice Marissa Bode, nel cast di Wicked e in quello del sequel Wicked: For Good, ha pubblicato su TikTok un video in cui si è sfogata per l’esperienza “terribile” vissuta con la compagnia Southern Airways. Stando alle parole dell’attrice, che ha parlato apertamente di palese discriminazione, le sarebbe stato negato l’imbarco a causa della sua disabilità. L’attrice ha quindi denunciato un atteggiamento inaccettabile da parte del personale di terra, che avrebbe sollevato obiezioni anche sul peso della sua sedia a rotelle. “Quando volo succede sempre qualcosa. È raro che non ci siano problemi o che qualcuno non mi tratti con sufficienza”, ha rivelato l’attrice nel video.

La denuncia dell’attrice e la risposta della compagnia

Bode ha poi raccontato di un episodio specifico al gate: “Mi hanno guardata e mi hanno chiesto: ‘Può alzarsi in piedi?’ Ho risposto no. E loro: ‘Ci dispiace, non può imbarcarsi'”. All’attrice è stato poi detto che gli aerei della compagnia prevedono l’accesso tramite scale. “Davvero nessuna persona disabile ha mai volato con voi?”, ha domandato l’attrice dopo quanto accaduto. “Non è solo cattiva comunicazione. È la nostra vita, la nostra esistenza. La mia sedia a rotelle è la mia libertà”, ha dichiarato l’attrice nel video, sfogandosi apertamente con i suoi follower. Alla fine, l’attrice ha raccontato che per raggiungere la sua destinazione ha dovuto percorrere in auto tre ore e mezza. “Dovreste vergognarvi” ha concluso, estendendo la critica all’intero settore aereo.

Tramite una dichiarazione ufficiale, la Southern Airways, che ha contattato direttamente l’attrice, è intervenuta sulla questione aprendo un’indagine interna con la promessa di migliorare le procedure e la formazione del personale. L’Air Carrier Access Act vieta alle compagnie aeree di discriminare i passeggeri con disabilità, imponendo assistenza adeguata. La Southern Airways, nel contratto di trasporto, specifica però che i passeggeri devono essere in grado di salire e scendere i gradini per accedere all’aeromobile.