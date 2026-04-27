Durante la trasmissione della Cbs “60 Minutes” Donald Trump attacca duramente l’intervistatrice della Cbs quando lei ha letto un passo del manifesto dell’assalitore in cui dice di “non essere più disposto a permettere a un pedofilo, stupratore e traditore di macchiarmi le mani con i suoi crimini”, in un apparente riferimento al presidente.

Il tycoon reagisce dicendo: “Non sono uno stupratore, né un pedofilo. E tu sei una persona orribile per aver letto queste parole. Dovresti vergognarti”.