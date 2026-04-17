Nel primo pomeriggio di mercoledì 15 aprile, in via Pontetti a Genova, nel quartiere Sturla, una ragazza minorenne è stata aggredita da una sua coetanea all’esterno della scuola. Secondo quanto ricostruito, la ragazza sarebbe stata aggredita per motivi di gelosia legati a un presunto messaggio inviato a un ragazzo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, ma quando la volante è arrivata l’assalitrice e le sue amiche si erano già dileguate.

Dieci giorni di prognosi

La minorenne aggredita, che ha poi sporto denuncia nei confronti della sua coetanea, è stata accompagnata al pronto soccorso dell’ospedale San Martino in codice verde da un’ambulanza della croce gialla. È stata poi dimessa con dieci giorni di prognosi. Sul web è poi apparso il video dell’aggressione, nel quale si vede la ragazza che strattona e tira i capelli alla vittima. Il filmato è ora nelle mani degli inquirenti, impegnati a ricostruire la dinamica dei fatti.