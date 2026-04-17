Tragedia nella notte nel quartiere Coppedè, a Roma: un ragazzo di 13 anni è morto dopo essere precipitato dalla finestra della sua abitazione al secondo piano, in via Olona. Il corpo è stato trovato sull’asfalto poco dopo le ore notturne e i soccorsi del 118, intervenuti tempestivamente, hanno tentato a lungo di rianimarlo, senza riuscire a salvargli la vita.

Sul posto sono arrivati gli agenti del commissariato Salario, che hanno avviato i rilievi e gli accertamenti per ricostruire con precisione quanto accaduto.

All’interno dell’appartamento gli investigatori avrebbero trovato un biglietto di addio lasciato dal ragazzo. Poche parole, “sono stanco della scuola”, che ora rappresentano un elemento centrale nelle indagini. Al momento, infatti, l’ipotesi prevalente è quella di un gesto volontario, anche se gli accertamenti sono ancora in corso.