Matteo Salvini confonde Silvia Salis con Ilaria. È accaduto durante la conferenza stampa alla sede della Lega in via Bellerio, a Milano, organizzata nei giorni scorsi per presentare la manifestazione dei Patrioti che si terrà domani, sabato 18 aprile, in piazza Duomo.

“Salis? Una ragazza fortunata, non tutti coloro che commettono reati hanno la sua fortuna” ha detto il segretario della Lega, pensando che gli sia stato chiesto un commento su Ilaria Salis, l’eurodeputata di Avs. Il giornalista che ha posto la domanda ha fatto però riferimento a Silvia Salis, la prima cittadina di Genova. Accortosi dell’errore, Salvini si è corretto: “Con lei ci lavoro. Ho visto le immagini della festa che ha fatto in piazza: una bella festa, complimenti”.

Salvini: “Bruxelles ci vieta di scaldarci col camino, surreale”

Nella stessa conferenza si è parlato anche di gas russo. Salvini, in netto contrasto con la posizione del Governo e della stessa premier, ha detto: “Chiedersi semplicemente se quattro anni di sanzioni nei confronti della Russia abbiano messo più in difficoltà la Russia o più in difficoltà le economie europee è una domanda oggettiva. Dire, come ha detto l’amministratore legato di Eni, che non penso sia un pericoloso sovversivo, sovranista o putiniano, che dal primo gennaio dell’anno prossimo non possiamo permetterci di fare a meno del gas liquidi della Russia, è oggettivo”. Il vicepremier ha poi aggiunto: “Il gas russo ci è necessario anche perché Bruxelles ci vieta di scaldarci col camino, surreale”.