Il tribunale penale di Parigi ha emesso la sentenza nei confronti di Gérard Depardieu, dichiarandolo colpevole di violenza sessuale nei confronti di Amélie, una delle due donne che lo avevano denunciato. La vicenda risale al 2021, durante le riprese del film Les Volets Verts, dove Amélie lavorava come scenografa. L’attore non era presente in aula al momento della lettura della sentenza, al contrario del suo team legale.

La Corte ha respinto tutte le eccezioni presentate dalla difesa, comprese richieste di nullità e di rinvio. Ha inoltre ritenuto non credibili le giustificazioni fornite da Depardieu, tra cui la versione secondo cui avrebbe afferrato una delle donne “per evitare che scivolasse”, giudicata “né plausibile né convincente”. L’accusa aveva chiesto 18 mesi di reclusione con sospensione condizionale e una multa di 20.000 euro.

Le accuse e la difesa

Oltre ad Amélie, anche una seconda donna, di 34 anni, ha accusato Depardieu di molestie e offese sessiste durante le stesse riprese. Entrambe lavoravano nel reparto scenografia e regia. Le testimonianze parlano di proposte oscene rivolte pubblicamente e di ripetuti contatti fisici non consensuali. Il processo, durato tre giorni e mezzo, si era concluso a fine marzo.

Depardieu ha respinto tutte le accuse, definendole “falsità”. In aula ha dichiarato: “Non vedo per quale motivo mi divertirei a palpare una donna. Non sono un molestatore da metropolitana”. In difesa dell’attore si è espressa anche Brigitte Bardot, icona del cinema francese, che in un’intervista ha attaccato il femminismo e difeso sia Depardieu che Nicolas Bedos, anch’egli al centro di accuse simili. Bardot ha affermato: “Dopo quello che è successo, non troveranno più molto lavoro. Almeno lasciateli vivere”.