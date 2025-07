Una spedizione proveniente dal Vietnam ha scatenato il panico e lo stupore tra i funzionari doganali tedeschi all’aeroporto di Colonia-Bonn. In un pacco che sulla carta conteneva “7 chili di dolciumi”, gli addetti hanno rilevato un odore anomalo e sgradevole, ben diverso da quello atteso di cioccolato. L’ispezione ha portato alla scoperta di un contenuto a dir poco inquietante: circa 1.500 giovani tarantole, accuratamente nascoste all’interno di contenitori di plastica per plumcake al cioccolato. “I miei colleghi in aeroporto sono spesso sorpresi dal contenuto di pacchi illegalmente importati da tutto il mondo”, ha spiegato il portavoce dell’ufficio doganale, Jens Ahland, “ma i 1.500 piccoli contenitori di plastica contenenti giovani tarantole in questo pacco ha lasciato senza parole anche i più esperti. Si tratta di un sequestro straordinario”.

Sequestro e indagini

Le tarantole, trasportate in condizioni precarie e in violazione delle norme internazionali che proteggono le specie animali, sono state immediatamente sequestrate. Purtroppo, molte non sono sopravvissute al viaggio intercontinentale, ma gli esemplari ancora vivi sono stati affidati a un addestratore esperto per ricevere le cure necessarie. Il caso è ora nelle mani delle autorità tedesche: il destinatario del pacco, un uomo residente nella regione del Sauerland, è stato denunciato per traffico illecito di animali. La dogana ha confermato che l’indagine prosegue per comprendere l’ampiezza del traffico e identificare eventuali complici. Il sequestro rappresenta un episodio emblematico del traffico illegale di fauna esotica, un fenomeno globale in costante crescita e difficile da contrastare, spesso alimentato dalla richiesta di animali rari e da collezione.