La stagione influenzale 2025-2026 è iniziata con largo anticipo e si sta diffondendo rapidamente in tutta Italia. Secondo i dati del sistema di sorveglianza RespiVirNet dell’Istituto Superiore di Sanità, dall’inizio dell’autunno circa 2,1 milioni di cittadini hanno già contratto infezioni respiratorie. Tra i virus attualmente in circolazione figurano Rhinovirus, SARS-CoV-2 e, più di recente, diversi virus influenzali e simil-influenzali che nell’ultima fase stanno registrando una crescita molto significativa su tutto il territorio nazionale.

La nuova variante e l’impatto sui contagi

L’aumento dei casi è attribuito in gran parte alla variante A/H3N2 (subclade K), che ha anticipato l’ondata stagionale di circa 3-4 settimane. Lo segnala anche l’European Centre for Disease Prevention and Control, confermando un comportamento anomalo del virus rispetto alle stagioni precedenti.

In Italia, tra il 18 e il 24 novembre 2025, l’11,2% dei campioni analizzati dai laboratori ISS è risultato positivo ai virus influenzali, un livello che nel 2024 venne raggiunto soltanto a metà dicembre. I bambini restano i più colpiti: oltre 25 ogni mille risultano affetti da infezioni respiratorie. Matteo Bassetti avverte: “È un virus molto furbo, muta come il Covid, e le nuove varianti riescono a evadere sia l’immunità naturale sia quella indotta dai vaccini precedenti. Rischiamo 18-20 milioni di casi: un italiano su tre”.

L’invito alla vaccinazione e le raccomandazioni dei medici

Di fronte a un tasso di diffusione così rapido, i medici ribadiscono l’importanza di vaccinarsi senza indugi. La responsabile della Macroarea Prevenzione Simg, Tecla Mastronuzzi, sottolinea: “Ogni punto percentuale in più di copertura vaccinale significa meno complicanze, meno ricoveri e meno pressione sugli ospedali”.

La vaccinazione rimane lo strumento più efficace per contenere le forme gravi della malattia e prevenire ulteriori ondate. “Come negli scorsi anni – aggiunge Mastronuzzi – raccomandiamo la co-somministrazione con altre vaccinazioni contro Covid-19, Pneumococco, Virus Respiratorio Sinciziale e Herpes Zoster”, evidenziando un approccio integrato per proteggere le fasce più esposte.