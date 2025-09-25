Gigi D’Alessio interviene sul conflitto israelo-palestinese durante uno dei sette concerti sold out in Piazza Del Plebiscito a Napoli, ieri 23 settembre. “Un bambino di Gaza è uguale a un bambino napoletano o un bambino ucraino”, dice dal palco, criticando la possibilità che la striscia di Gaza sia trasformata in una riviera del lusso, come paventato da Trump e dal ministro israeliano Smotrich.

Le parole di Gigi D’Alessio

“Nella Striscia di Gaza, vogliono costruire alberghi, ristoranti, palazzi…Per far soldi – aggiunge il cantautore – Ma chi, con quale coraggio uno può comprarsi un qualcosa dove ci sono state migliaia e migliaia di morti e di bambini uccisi? Cioè con quale coraggio, ma cosa avete al posto del cuore un sacchetto della spazzatura?”. (…) Siamo in tanti e con tanti miei colleghi abbiamo iniziato da tanto tempo a dar voce a questo problema perché ogni tanto bisogna pure avere il coraggio”.