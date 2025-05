L’annuncio di ENAC di ammettere a bordo degli aerei, in cabina, cani fino a ottanta chilogrammi ha inizialmente scatenato un’ondata di entusiasmo tra le associazioni animaliste e trovato l’appoggio pubblico del ministro dei Trasporti Matteo Salvini, che ha salutato la misura come un passo avanti nei diritti dei proprietari di animali. Le nuove linee guida prevedono che l’animale, alloggiato in una gabbia omologata, occupi una poltrona accanto al padrone, il quale acquista il biglietto anche per il quattro zampe. Fino a oggi solo cani di piccola taglia, custoditi sotto il sedile in trasportini compatti, potevano viaggiare in cabina; per i più grandi restava la stiva pressurizzata. La svolta, salutata come storica dagli attivisti, sembrava destinata a cementare consenso trasversale, ma non tutti condividono l’entusiasmo.

Il “no” di Carlo Giovanardi

A smarcarsi è l’ex ministro Carlo Giovanardi, figura di lungo corso del centrodestra, che definisce la decisione “assurda” e chiede a Salvini di fare marcia indietro. Citando dati allarmanti, l’esponente modenese ricorda che “negli ultimi dieci anni in Italia cento persone – metà bambini – sono morte sbranate, e decine di migliaia subiscono morsi ogni anno”. In tale contesto, reputa “surreale” concedere a cani che possono sfiorare un quintale la stessa area riservata ai passeggeri, sebbene ingabbiati. Giovanardi sottolinea che l’attuale normativa già consente ai proprietari di portare in cabina animali di piccola taglia, sistemati ai piedi del sedile, soluzione che tutela tanto l’affezione dei padroni quanto la sicurezza collettiva. Il suo intervento rompe l’unità della maggioranza, offrendo sponda alle opposizioni che invocano valutazioni sanitarie, assicurative e di sicurezza prima di rendere operativa la direttiva. Il dibattito, ora acceso, mette Salvini di fronte a un bivio fra tutela degli animali d’affezione e gestione del rischio a bordo degli aeromobili.