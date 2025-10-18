Un giovane, poco più che ventenne, è stato ucciso con una coltellata in uno dei parcheggi dell’Università di Perugia nelle prime ore di oggi, sabato 18 ottobre. Omicidio, l’ipotesi di reato per la quale procede la Procura di Perugia. Secondo quanto risulta all’ANSA il delitto non è legato al mondo universitario e nemmeno a quello della droga. L’ipotesi che viene seguita è invece di una lite tra due gruppi di giovani. La vittima è stata raggiunta da una coltellata alla gola che ne ha provocato la morte. L’episodio avrebbe coinvolto più persone in base agli elementi al vaglio degli inquirenti.