Andy Byron, fino a pochi giorni fa CEO della startup tech Astronomer — valutata circa 1,3 miliardi di dollari — è stato rimosso dal suo incarico. Sulla pagina ufficiale dell’azienda compare ancora il suo volto accanto alla dicitura “Chief Executive Officer”, ma la realtà è cambiata bruscamente dopo un episodio diventato virale in poche ore: Byron è stato ripreso durante un concerto dei Coldplay mentre si mostrava affettuoso con Kristin Cabot, direttrice delle risorse umane dell’azienda e, come si è scoperto, sua amante.

Tutto è cominciato con una classica “kiss cam“, la telecamera usata durante eventi sportivi e concerti per riprendere coppie nel pubblico. Le immagini mostravano Byron che abbracciava affettuosamente Cabot. Dopo un momento di apparente spensieratezza, i due si sono accorti della telecamera e hanno tentato goffamente di sottrarsi all’inquadratura. Ma era ormai troppo tardi. Il frontman dei Coldplay, Chris Martin, ha persino commentato scherzosamente la scena: “O hanno una relazione segreta oppure sono molto timidi”. L’effetto è stato immediato: in rete è partito il tam-tam, e nel giro di poche ore l’identità dei due è stata svelata, così come la loro relazione extraconiugale.

Scandalo aziendale e falsa lettera di scuse

Le conseguenze per la carriera dei due protagonisti non si sono fatte attendere. Astronomer ha subito comunicato la sospensione sia di Byron che di Cabot, avviando un’indagine interna. A ricoprire temporaneamente il ruolo di CEO è stato nominato Pete De Joy, ex Chief Product Officer e co-fondatore dell’azienda. In una nota ufficiale, Astronomer ha ribadito il proprio impegno nel rispettare i valori fondativi dell’impresa: “I nostri leader devono rappresentare un modello di responsabilità e comportamento etico”, si legge nel comunicato diffuso anche sulla piattaforma X.

Nel frattempo, la vita privata dei protagonisti è stata sottoposta a un’intensa esposizione mediatica. La moglie di Byron ha rapidamente cancellato i suoi profili social dopo aver rimosso il cognome del marito da Facebook. Quanto a Kristin Cabot, inizialmente si era diffusa la voce che fosse sposata, ma successivamente si è chiarito che il suo divorzio era già avvenuto prima dello scandalo.

A peggiorare la situazione è circolata online una falsa lettera di scuse attribuita a Byron. Nel documento, apparentemente firmato dall’ex CEO, si leggeva una riflessione sulla violazione della privacy: “Quello che doveva essere un momento intimo è diventato pubblico senza il mio consenso”. Ma l’azienda ha smentito tutto, chiarendo che Byron non ha mai rilasciato dichiarazioni ufficiali. La finta lettera è stata generata da un account troll, @PeterEnisCBS, ed è diventata virale, contribuendo a ingigantire una vicenda che ha ormai travolto carriera, reputazione e vita personale del CEO.