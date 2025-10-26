A una settimana dallo spettacolare furto di otto gioielli della corona francese del valore di 88 milioni di euro, avvenuto domenica scorsa in pochi minuti dal Museo del Louvre, due uomini sospettati di far parte del commando sono stati arrestati e arrestati. Uno era diretto in Algeria, l’altro in Mali.

I due sospettati hanno circa trent’anni e provengono dalla Seine-Saint-Denis, ha riferito all’AFP una fonte vicina al caso. Sono noti alla polizia per precedenti furti.

Fuga dal Louvre un po’ troppo precipitosa

Durante la fuga dal Museo del Louvre, i quattro criminali hanno lasciato cadere una corona appartenuta all’imperatrice, successivamente recuperata dagli investigatori. Il gioiello era incastonato con 1.354 diamanti, 113 rose e 56 smeraldi. Contemporaneamente, gli investigatori avevano sequestrato l’attrezzatura utilizzata dal commando: due smerigliatrici angolari, una fiamma ossidrica, benzina, guanti, un walkie-talkie, un gilet giallo, una coperta e la corona dell’imperatrice Eugenia.

150 campioni di DNA

“Sono stati prelevati più di 150 campioni di DNA, campioni papillari e altre tracce” sulla scena del furto, ha dichiarato giovedì il procuratore di Parigi Laure Beccuau a Ouest-France.

“Le analisi richiedono tempo, anche se sono una priorità per i laboratori. Ci aspettiamo un riscontro nei prossimi giorni, che potrebbe fornirci indizi, soprattutto se i colpevoli saranno negli archivi”, ha specificato Laure Beccuau. Secondo quanto riportato da BFMTV e RTL, sono state queste tracce di DNA a condurre ai due sospettati arrestati.

Ancora nessuna traccia dei preziosi gioielli rubati

Il prezioso bottino è composto da otto pezzi, tra cui la collana della parure di zaffiri della regina Maria Amelia e della regina Ortensia, composta da otto zaffiri e 631 diamanti; e la collana della parure di Maria Luisa con 32 smeraldi e 1.138 diamanti. Da notare che un nono pezzo, la corona dell’imperatrice Eugenia, è stato trovato danneggiato nei pressi del museo.

La procuratrice di Parigi, Laure Beccuau, ha dichiarato che la polizia ha arrestato gli uomini sabato sera dopo aver appreso che uno di loro stava pianificando di lasciare la Francia dall’aeroporto Charles de Gaulle.

Gli arresti forniscono il primo segnale di progressi nella sua vasta operazione di cattura per rintracciare le persone coinvolte nella sorprendente rapina di domenica scorsa, che ha visto i ladri irrompere al Louvre in pieno giorno e rubare i gioielli della corona.

Una settimana fa, quattro ladri hanno utilizzato un sollevatore montato su un camion per introdursi nella galleria superiore del museo più visitato al mondo, utilizzando delle smerigliatrici angolari per tagliare una finestra del balcone e le teche che contenevano i gioielli.

I ladri sono fuggiti con otto gioielli provenienti dalle collezioni reali e napoleoniche francesi, per un valore di 88 milioni di euro, ma le autorità francesi affermano che questa somma non basta a rendere l’idea del valore storico dei gioielli per la Francia.

La polizia può trattenere gli uomini in custodia fino a 96 ore prima di decidere se presentare accuse preliminari contro di loro o rilasciarli.

“Fornirò ulteriori informazioni al termine di questo periodo di custodia cautelare”, ha dichiarato Beccuau. Gli investigatori francesi sono impegnati in una corsa contro il tempo nel tentativo di recuperare i gioielli.

Vendere i gioielli intatti sarà difficile, affermano le autorità, perché l’attenzione mediatica internazionale che il furto ha ricevuto ha reso i pezzi facilmente identificabili come refurtiva, se conservati nella loro forma originale.

Le autorità sono tuttavia profondamente preoccupate che i gioielli rischino di essere scomposti per le loro preziose gemme, che vanno da centinaia di diamanti a smeraldi e zaffiri delle dimensioni di losanghe. Queste pietre possono essere tagliate di nuovo per renderle meno identificabili.

Beccuau ha affermato che gli investigatori stanno esaminando un’ampia gamma di filmati per tracciare i movimenti dei ladri del Louvre, seguiti dalle telecamere di sorveglianza in tutta Parigi e nelle zone limitrofe. Ha dichiarato a Ouest-France che il lavoro svolto è stato “considerevole”, con gli investigatori che hanno attinto a immagini provenienti da fonti pubbliche e private – dalle autostrade alle banche e alle aziende – per mappare possibili vie di fuga.