Gli italiani temono soprattutto i terremoti, ma la percezione del rischio varia sensibilmente da una zona all’altra del Paese. È quanto emerge dall’indagine dell’Osservatorio Opinion Leader 4 Future, promosso dal Gruppo Credem e dall’ALMED dell’Università Cattolica, con la collaborazione del master in Crisis & Disaster Management e dell’istituto Bilendi. Condotta su un campione di 500 persone tramite survey online a marzo, la ricerca ha messo in evidenza che il 56% degli italiani indica il terremoto come calamità naturale più temuta, seguito da alluvioni (52%) e piogge torrenziali (38%).

Curiosamente, il timore dei terremoti è più marcato nel Nord Est, dove sale al 64%, superando anche il Sud (60%) e il Centro (60%). Più bassa la preoccupazione al Nord Ovest, dove si ferma al 44%. Al Sud e al Centro è invece maggiore l’attenzione verso le eruzioni vulcaniche, temute rispettivamente dal 13% e dal 15% degli abitanti, rispetto all’8% nazionale.

Cause, responsabilità e il ruolo dei media

Per quanto riguarda le cause dei rischi idrogeologici, gli italiani indicano in primo luogo la deforestazione (61% a livello nazionale, 71% al Sud), la scarsa manutenzione dei corsi d’acqua (58%, con picchi del 64% al Nord Est) e la cementificazione (44%). Nel Sud, inoltre, il 55% del campione evidenzia anche l’abusivismo edilizio come un fattore determinante nell’aggravare il rischio.

Il rapporto degli italiani con i media in materia di catastrofi naturali è critico. Solo il 4% degli intervistati ritiene che l’informazione sia adeguata, mentre il 38% denuncia una carenza comunicativa. Il 45% accusa i media di sensazionalismo, e il 13% di creare allarmismo.

Durante la presentazione pubblica dei risultati all’Università Cattolica, Barbara Lucini, ricercatrice Itstime e coordinatrice del master, ha sottolineato: «I rischi naturali rappresentano sempre più una minaccia reale e concreta alla sicurezza delle persone, degli ambienti e delle infrastrutture essenziali». A lei ha fatto eco Luigi Ianesi di Credem: «Siamo convinti che persone consapevoli e informate possano contribuire attivamente per generare una società più attenta e capace di prendere decisioni appropriate per proteggersi dalle calamità naturali, migliorando la qualità della vita».