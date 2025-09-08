Un 30enne residente in provincia di Lecce è stato denunciato dai carabinieri di Vipiteno, piccolo comune in provincia di Bolzano, per falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico. Tutto è iniziato quando l’uomo è stato fermato in un’area di servizio dell’autostrada del Brennero. Durante i controlli, i militari hanno trovato in suo possesso tre grammi di marijuana già confezionata e, successivamente, il test antidroga ha confermato la positività dell’individuo.

A seguito dell’esito positivo del test, le autorità hanno provveduto al ritiro immediato della patente di guida. La misura, prevista dalla legge per garantire la sicurezza stradale, avrebbe dovuto impedire all’uomo di mettersi nuovamente al volante fino al termine delle verifiche e dei procedimenti previsti.

Il tentativo di aggirare la legge e la denuncia

Nonostante il provvedimento, poche ore dopo il 30enne ha cercato di aggirare la sospensione della patente. Si è recato presso una caserma nel Salento, dichiarando falsamente lo smarrimento del documento per ottenerne uno nuovo. Tuttavia, l’incrocio delle banche dati tra le autorità locali e nazionali ha evidenziato la discrepanza tra quanto dichiarato dall’uomo e la reale situazione documentata a Vipiteno. Grazie a queste verifiche, i carabinieri hanno potuto ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e denunciare l’individuo per falsità ideologica.