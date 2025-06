Lo scorso 17 giungo era sceso un attimo dalla macchina per salutare un suo amico. Il tempo necessario a un ladro per rubargli la macchina, al cui interno c’era però anche il suo chihuahua di quattro mesi, Lillo. Come si legge sul sito L’Arena, l’uomo ha chiesto aiuto alla questura di Verona, città dove è avvenuto il furto. Grazie alla posizione del cellulare che era nella vettura, l’auto è stata individuata in zona Veronetta.

Il telefono dell’uomo è stato rinvenuto abbandonato in via San Nazaro, mentre l’auto rubata è stata trovata chiusa a chiave in via Bassetti, vicino alle mura di Porta Vescovo. All’appello mancava solo il cagnolino e gli agenti si sono mobilitati per trovarlo facendo delle indagini. Grazie a un messaggio postato su una pagina social dedicata agli animali è avvenuta la svolta: un utente ha postato la foto di un uomo che teneva in mano il cane.

Lillo è stato trovato all’interno di una Fiat Panda parcheggiata in piazza XVI Ottobre, con una ferita al collo. Secondo quanto ricostruito finora dagli agenti, il cagnolino sarebbe stato aggredito da un cane di grossa taglia, per poi essere soccorso da una persona, all’interno della cui macchina il chihuahua è stato ritrovato ferito e impaurito, che ora è però tornato in ottime mani.