Un giudice per l’immigrazione negli Stati Uniti ha respinto la richiesta di asilo di Liam C., il bambino ecuadoriano di cinque anni fermato lo scorso 20 gennaio insieme al padre da agenti del Servizio per l’immigrazione e le dogane (Ice). A dare la notizia è il quotidiano El Universo, precisando che la decisione è stata impugnata dalla difesa, consentendo alla famiglia di restare nel Paese in attesa dell’esito del ricorso.

I legali contestano le modalità della decisione, sostenendo che la richiesta sia stata respinta senza che i richiedenti potessero esporre pienamente il proprio caso davanti a un giudice. Secondo la difesa, erano entrati legalmente negli Stati Uniti nel 2024 come richiedenti asilo. La famiglia è composta oltre che da Liam, dal fratello di 13 anni e dai genitori, Adrián Conejo Arias ed Erika Ramos, incinta. Se l’appello sarà respinto, la famiglia rischia il rimpatrio in Ecuador.

Liam era stato bloccato insieme al padre mentre si trovavano nel vialetto di casa dopo l’uscita dall’asilo. Il bambino era stato usato come “esca” per stanare altre persone presenti all’interno della casa in cui Liam vive con la sua famiglia. Questa modalità operativa adottata dall’Ice durante “l’occupazione” di Minneapolis avvenuta a gennaio, aveva scatenato negli Usa un mare di polemiche.