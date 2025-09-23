Global Sumud Flotilla, dopo la decisione di Greta Thunberg di lasciare il comitato direttivo, arriva un altro allontanamento. La rivista francese Courrier de l’Atlas scrive che lo scorso 16 settembre il coordinatore tunisino della Flotilla, Khaled Boujemâa, ha dato le sue dimissioni a causa della presenza di attivisti Lgbtq+ sulle navi in viaggio per portare aiuti in Palestina.

La notizia la riporta anche il Corriere che scrive che Boujemâa se la sarebbe presa con Saif Ayadi che si identifica come un “attivista queer”. Il dimissionario coordinatore tunisino spiega: “Ci hanno mentito sull’identità di alcuni dei partecipanti. Accuso gli organizzatori di averci nascosto questo aspetto”.

Boujemâa era a bordo della Flottiglia Maghrebina detta “Résilience”. Le sue dimissioni sono state annunciate a Bizerte, la seconda tappa tunisina forse anche per paura di rappresaglie. Il regime di Kaïs Saïed che attualmente è al potere in Tunisia, di recente ha compiuto 84 arresti di persone Lgbtq+ e loro sostenitori.