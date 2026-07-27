Paura a Roccaraso, dove una forte folata di vento ha rischiato di trasformare un momento di gioco in una tragedia. Nell’area Pratone, un gonfiabile per bambini si è improvvisamente staccato dal terreno, sollevandosi in aria con tre piccoli utenti ancora sopra.

I bambini coinvolti, uno di 5 anni e due di 10 anni, sono caduti dopo un volo di circa tre metri. Per loro è stato necessario il trasferimento in ospedale: il più piccolo ha riportato una frattura al femore, mentre una bambina di 10 anni ha subito un trauma cranico ed è stata presa in carico dai medici con codice rosso. Un terzo bambino, meno grave, avrebbe riportato una sospetta frattura alla clavicola.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, allertati dai genitori che hanno assistito terrorizzati alla scena. Due bambini sono stati trasportati all’ospedale di Sulmona, mentre il terzo è stato accompagnato dai familiari al presidio sanitario di Castel di Sangro.

Indagini sull’installazione del gioco

Secondo una prima ricostruzione, il gonfiabile, dotato di scivolo e scale, potrebbe non essere stato ancorato correttamente al terreno oppure il sistema di fissaggio potrebbe aver ceduto a causa del forte vento. L’effetto della folata avrebbe trasformato la struttura in una sorta di vela, provocandone il sollevamento.

A chiarire la dinamica saranno i carabinieri della compagnia di Castel di Sangro, intervenuti insieme ai soccorsi. Gli investigatori dovranno verificare se il gonfiabile fosse regolarmente certificato, conforme alle normative europee e installato rispettando tutte le prescrizioni di sicurezza.

La procura della Repubblica di Sulmona ha aperto un fascicolo d’inchiesta al momento contro ignoti. Nel frattempo la società Roccaraso Servizi, che gestisce le strutture per conto del Comune, ha deciso di chiudere precauzionalmente il parco giochi.