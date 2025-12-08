Il 2025 di Google, per quanto riguarda le ricerche degli italiani sul web, è stato un anno dominato dai temi legati al Medio Oriente e a Israele, dall’exploit del cantante Lucio Corsi a Sanremo e dai grandi addii. A rivelarlo è “Un anno di ricerche di Google”, il report annuale che fotografa le ricerche più gettonate sul motore di ricerca.

Grandi addii e politica internazionale

Quest’anno, tra le ricerche più popolari su Google, spiccano quelle relative ai grandi addii a figure rilevanti della cultura, dello spettacolo e dell’informazione. Tra queste c’è senza dubbio la scomparsa di Papa Francesco, la cui morte, avvenuta il 21 aprile, ha provocato un’ondata di commozione e una forte presenza internazionale a Roma in un momento estremamente delicato per gli equilibri diplomatici mondiali. La lista, però, si allunga con altre figure iconiche scomparse durante il 2025: lo storico volto televisivo Pippo Baudo, il re della moda Giorgio Armani, la leggenda del cinema Robert Redford, le inseparabili gemelle Kessler e l’attrice Eleonora Giorgi.

Accanto a queste ricerche, spiccano anche quelle relative alle dinamiche geopolitiche, con particolare attenzione da parte degli utenti ai temi legati al Medio Oriente e a Israele. Sono state diverse, infatti, le domande che gli utenti hanno rivolto a Google: “Perché Israele ha attaccato l’Iran e Gaza?”, “Perché Los Angeles brucia?”, in relazione agli incendi che un anno fa hanno minacciato Hollywood; “Perché Sarkozy è in carcere?”, “Perché Cecilia Sala è stata arrestata?”, nel merito della detenzione a Teheran della giornalista italiana poi rilasciata.

Spettacolo e parole più cercate

Molte delle ricerche su Google di questo 2025 si concentrano anche sul mondo dello spettacolo, con grande attenzione al Festival di Sanremo. Tra i protagonisti dell’anno, infatti, spicca Lucio Corsi, rivelazione dell’ultimo Sanremo e secondo classificato con il brano “Volevo essere un duro”, la canzone più cercata dell’anno. Nella lista compaiono anche Olly, vincitore di Sanremo, la modella Bianca Balti, che ha raccontato sui social la propria malattia, e i tennisti Lorenzo Musetti e Jasmine Paolini. Per quanto riguarda invece il cinema e le serie tv, “Conclave”, uscito pochi mesi prima della morte di Papa Francesco, risulta essere il film più digitato sul motore di ricerca. Tra le serie tv spicca “Monster: La storia di Ed Gein”, la terza stagione della serie televisiva antologica Monster targata Netflix e ideata da Ryan Murphy e Ian Brennan.

Anche quest’anno non sono mancate le ricerche sulla cucina, con quella dedicata al casatiello napoletano che conquista il primo posto tra le ricette più ricercate su Google. Infine, per quanto riguarda la categoria “cosa significa”, la parola più richiesta nel 2025 è “parafilia”, un termine, utilizzato in ambito clinico, legato alle pulsioni sessuali che possono sfociare in comportamenti devianti. Al secondo posto c’è invece “separazione delle carriere”, espressione strettamente connessa al dibattito sulla riforma della giustizia in vista del referendum previsto nei prossimi mesi.