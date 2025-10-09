È stato trovato morto sotto un portone di viale Trastevere, all’altezza del civico 221. Ad accorgersi del cadavere rannicchiato a terra un passante. Greg, clochard 42enne conosciuto in zona, è deceduto nella notte tra domenica e lunedì scorso. In principio si era pensato a una possibile aggressione, perché aveva ferite su braccia e gambe, ma poi dall’analisi delle videocamere di sorveglianza è emersa la verità. Nelle immagini si vede l’uomo, probabilmente ubriaco, che si appoggia su uno scooter parcheggiato in strada e cade all’indietro. Subito dopo il senzatetto si rialza e raggiunge il giaciglio di fortuna dove dormiva in strada. Lì è stato trovato dagli agenti del commissariato Trastevere.

Chi era Greg

Greg, così si faceva chiamare Grzegorz Pienkowski, era un volto noto tra Trastevere, Marconi e Monteverde. A suo carico aveva qualche reato contro il patrimonio, ma negli ultimi tempi viveva vendendo libri usati. Nato in Polonia, transitato in Francia insieme alla compagna, poi morta, era approdato a Roma, dove aveva anche lavorato come manutentore per un hotel. La sua dipendenza dall’alcol si è rivelata per lui la peggior nemica e sebbene fosse anche monitorato dalle politiche sociali, la caduta dovuta allo stato di ebrezza gli è stata fatale.