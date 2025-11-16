Una guardia carceraria inglese passerà qualche anno in prigione (per ora è stata dichiarata colpevole, la sentenza arriverà fra qualche mese) per aver avuto una rapporto intimo con un detenuto nella sala di preghiera del carcere e di avergli inviato lettere piene di droga, mentre aveva anche una relazione con un altro detenuto.

La guardia, una giovane donna di 23 anni, si era tatuata il soprannome del suo amante detenuto sulla nuca: ora rischia molti anni di carcere, ma dall’altra parte delle sbarre.

L’episodio risale al 19 luglio 2022, quando i due amanti, Isabelle Dale, 23 anni e Shahid Sharif, 33 anni, sono stati visti entrare in una stanza multireligiosa e vi sono rimasti per quattro minuti mentre altri due detenuti aspettavano fuori.

Sebbene nessuna telecamera a circuito chiuso abbia mostrato cosa fosse successo all’interno del luogo di culto, quando sono usciti Dale sembrava “aggiustarsi la cintura”.

La storia d’amore tra la ventitreenne e il trentatreenne, che sta scontando una condanna a 12 anni per rapina, è iniziata presso l’HMP Coldingley, nel Surrey, racconta Joe Crossley sul Kent online.

Dale ha anche ricevuto un messaggio da Sharif dopo l’incontro, che diceva: “È stato bello condividere quell’amore oggi, il tuo pxxxxxx ammaazzzeeeingggggg.”

Durante la sua permanenza come guardia, la donna ha avuto anche una relazione con un altro detenuto, Connor Money, di Dartford, di 28 anni, condannato a nove anni di carcere per aver causato la morte di un giovane padre, dopo aver schiantato la sua BMW Serie 5 a oltre 225 km/h sulla M2.

L’amore nella sala di preghiera del carcere

Tim Hanlon del Mirror aggiunge che l’agente penitenziario che ha fatto sesso con il suo amante detenuto nella sala di preghiera di un carcere e gli ha inviato lettere d’amore imbevute di droga, ha singhiozzato in tribunale, dopo che le è stato comunicato che rischia anni di carcere. Due detenuti erano stati messi di guardia mentre Isabelle Dale si divertiva con Shahid Sharif, nell’area di culto del carcere di massima sicurezza di Coldingley, nel Surrey. L’agente penitenziario è stata vista emergere accanto al rapinatore condannato dopo quattro minuti, mentre lui si sistemava frettolosamente la cintura.

Dale si era tatuata dietro il collo il soprannome di Sharif, “Sneaks”, aveva appeso una foto incorniciata di loro due insieme sopra il letto e si faceva chiamare “Miss Sneaky”.

Contemporaneamente, aveva una relazione con un secondo amante in carcere, Connor Money, 28 anni. Money stava scontando nove anni per aver ucciso il suo migliore amico in un incidente d’auto mentre cercava di sfuggire alla polizia in un inseguimento in autostrada a 237 km/h vicino a Medway, nel Kent, e Sharif aveva scontato 3 anni di una condanna a dodici anni.

Sharif è stato trasferito al carcere di massima sicurezza di Swaleside, sull’isola di Sheppey, nel Kent, dopo la sessione di preghiera.

Le lettere con droga della guardia

Ma la storia d’amore continuò e Dale si comprò un anello di fidanzamento da 3.000 sterline mentre scriveva lettere d’amore a Sharif, raccontandogli i suoi sogni di una vita insieme fuori dal carcere. Alcune di quelle lettere erano intrise di cannabis sintetica o “Spice”.

Dale gestiva anche l’account Snapchat di Sharif, dedicato allo spaccio di droga, per procurarsi la droga tramite la sua complice Lilea Sallis, 27 anni. L’agente penitenziario ha dichiarato al tribunale di sentirsi “privilegiata” ad avere Sharif nella sua vita, ma ha negato di aver mai avuto rapporti sessuali con lui in carcere o di aver contrabbandato la droga.

Dale ha negato, ma è stata condannata da una giuria della Southwark Crown Court per due capi d’imputazione per cattiva condotta in un ufficio pubblico e cospirazione per introdurre in carcere un articolo proibito. È scoppiata in lacrime quando sono stati annunciati i verdetti dopo otto giorni di processo.

Sharif aveva precedentemente ammesso di aver cospirato con le due donne e altri sconosciuti per introdurre droga in carcere. Sallis ha negato di aver introdotto in carcere un articolo proibito.

Il giudice Chris Hehir ha concesso a Dale e Sallis la libertà su cauzione incondizionata prima della sentenza, la cui data sarà fissata a gennaio. Ma li ha avvertiti entrambi: “Siete stati condannati per reati davvero gravi. Non vedo alternative a una pena detentiva sostanziale”. Il giudice ha affermato che fisserà la data della sentenza in seguito e ha avvertito i due: “Preparatevi emotivamente e fisicamente ad andare in prigione quel giorno”.

In precedenza, il procuratore Kieran Brand aveva dichiarato: “Il 19 luglio 2022, la signorina Dale e il signor Sharif sono stati visti entrare insieme nella stanza multireligiosa situata in un’ala del carcere. Sono rimasti lì per quattro minuti mentre due detenuti sembravano fare da sentinelle. Sono usciti entrambi dalla stanza e sono tornati verso l’ala, con la signorina Dale che sembrava sistemarsi la cintura sul lato destro dell’anca.

“La stanza multireligiosa non è ripresa dalle telecamere a circuito chiuso: l’accusa afferma che è chiaro che sono entrati lì per qualche forma di attività sessuale.”

Un messaggio inviato da Sharif dopo l’incontro recitava: “È stato bello condividere quell’amore oggi, le vostre fighe sono ammaazzzeeeingggggg.” (sic).

Sharif è stato trasferito al carcere di Swaleside dopo l’incontro e Dale gli ha fatto visita in tre diverse occasioni tra settembre e ottobre 2022.

Sono stati ripresi dalle telecamere a circuito chiuso durante una visita di cortesia il 27 settembre mentre si baciavano appassionatamente. e abbracci. Dale inviò a Sharif immagini civettuole tramite il sistema “email a prisoner” e trasferì 100 sterline sul suo conto bancario. Una serie di lettere d’amore piccanti, spesso accompagnate da foto “provocatorie” di Dale, furono recuperate dalla cella di Sharif.

“Adoro letteralmente la terra su cui cammini, sei la mia migliore amica, la mia motivazione, la ragione per cui continuo a lottare”, ha scritto. Dale ha definito la sua musica “fenomenale” e ha elogiato la sua capacità di “creare tutte quelle barre in così poco tempo”.

“Sei così talentuoso e sono onorata di essere la ragazza che può stare al tuo fianco”, ha detto. “Farò tutto il possibile per aiutarti e questo perché l’amore è profondo. Indossare il tuo anello di fidanzamento, averti tatuata addosso per tutta la vita sono tutte cose di cui mi assumo la responsabilità: non c’è niente di cui mi senta più orgogliosa che essere conosciuta come la tua ragazza”.

Dale ha detto che avrebbe “preso una pallottola” per Sharif e ha scritto ampiamente su come sarebbe stata la loro vita insieme dopo il suo rilascio.

“Se c’è una cosa che posso prometterti, con la mano sul cuore, è che sarò lì davanti a quei cancelli quando uscirai e – come mi hai detto – salirai su una Lamborghini”, gli ha detto Dale. “Sono così emozionata per il nostro futuro insieme, non cambiare mai, sei più che perfetto: le nostre energie coincidono e questo mi piace. Siamo come due piselli nel baccello e lo adoro.”

Dale è stata arrestata il 1° novembre 2022 durante la sua ultima visita a Sharif a Swaleside. Ha detto alla polizia di credere che lui le avrebbe chiesto di sposarlo durante quella visita.

Nel bagagliaio della sua auto, gli agenti hanno trovato l’attrezzatura per introdurre di nascosto la Spice in carcere, tra cui un pacchetto di carta carbone usato per impedire che la droga venisse rilevata dalle macchine a raggi X del carcere. In una telefonata, Sharif ha detto a Dale che c’era “un sacco di soldi” da fare vendendo la Spice in carcere, vantandosi di poter ricavare “tipo 16 banconote da una busta”.

Ha avvertito che le buste “non possono sembrare esche”, dicendo a Dale: “Non possono essere macchiate o altro, devono sembrare diligenti.” Le sue istruzioni includevano: “Hai la busta, sì. Vedi dove hai messo la lettera dentro? Non toccarla. Non devi farlo lì dentro… immergi la parte anteriore e poi quella posteriore.” (sic)

Sharif e Dale in seguito discussero del suo viaggio a Brighton per incontrare Sallis e ritirare buste imbevute di Spice da vendere in prigione.

Quando fu arrestata, la polizia trovò prove della sua relazione con Money in una serie di messaggi di testo.

In uno Money chiede “quando potrò sentire quelle labbra sexy?” e Dale risponde: “Quando saprai che vuoi me e solo me.”

Dale mandò anche messaggi ad almeno altri due detenuti sui loro cellulari. Entrò in servizio in carcere il 29 settembre 2021, ma disse al tribunale di sentirsi sempre meno a suo agio con i suoi colleghi che prendevano in giro i suoi tatuaggi. Dale disse di aver cercato conforto nell’affetto dei detenuti. “Ho comprato l’anello come mi era stato ordinato dal signor Sharif per dimostrargli la mia lealtà”, spiegò. “Mi ha minacciato di accoltellarmi. Mi ha detto che mi odiava e voleva che morissi.”

Ha detto che Sharif aveva confessato di aver avuto rapporti sessuali con altri agenti penitenziari in passato. “Mi ha rivelato che al carcere di Coldingley un ex agente gli aveva praticato sesso orale”, ha detto Dale.

Dale ha detto che non avevano una relazione fisica, ma che facevano regolarmente sesso telefonico e che non sapeva che fosse illegale avere un cellulare in carcere. “Il signor Sharif mi denigrava molto per le mie dimensioni corporee e per il mio sedere. Mi diceva che non ero abbastanza brava per lui”, ha ricordato. “Diceva che per stare con qualcuno bravo come lui avrei dovuto apportare seri cambiamenti permanenti a me stessa.”

Ha detto di essersi sottoposta a un intervento di filler ai glutei su indicazione del suo fidanzato, ma l’operazione è andata male e ha sviluppato ascessi settici ai fianchi e alla schiena. Durante il ricovero in ospedale, ha detto di essere stata chiamata “un centinaio di volte” da Sharif e dai suoi parenti. Ha anche iniziato a ricevere messaggi da Money, ma ha detto di non sentirsi a suo agio nel denunciare alle autorità carcerarie il fatto che avesse un telefono.

Dale ha ricordato come Money abbia cercato di baciarla. “Mi ha baciato sulle labbra e io mi sono allontanata. Non volevo baciarlo, quindi ho fatto un passo indietro”, ha detto. “Ha solo detto che ero una fottuta strana”. Più avanti, in un messaggio, gli ha detto che era “perfetto”.

“Non volevo che si sentisse rifiutato o che si arrabbiasse. Proprio come ogni detenuto, non si sa di cosa sia potenzialmente capace”, ha detto Dale. “Ha minacciato di accoltellarmi. Mi ha detto che mi odiava e voleva che morissi”.