Guasto alla linea, sospesa la circolazione ferroviaria Roma Termini e Roma Tiburtina LA DIRETTA

Dalle 6:30 la circolazione ferroviaria è sospesa a Roma Termini e Roma Tiburtina per un guasto alla linea. Rfi, Rete Ferroviaria Italiana, spiega che i problemi sono legati a una disconnessione degli impianti delle due stazioni. È in corso, raccontano le agenzie, l’intervento dei tecnici. Trenitalia spiega che i treni Alta velocità, Intercity e Regionali possono registrare ritardi.

LA DIRETTA

9.15

Un vero e proprio caos, insomma. Ai banchi delle informazioni centinaia di persone in fila. In stazione, infatti, sono spenti anche i monitor informativi e i tabelloni degli orari dei treni.

Stazione Termini disconnessa. Non parte nessun treno. Trenitalia parla di guasto alla linea. Annunci solo via altoparlante (che non si sente ) e SMS pic.twitter.com/MHn438rqcD

— alessandra sardoni (@alessandrasard1) October 2, 2024