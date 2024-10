Guerra a Gaza e in Libano. La morte del leader di Hamas Yahya Sinwar, colui che ha pianificato l’assalto del 7 ottobre, per Joe Biden rappresenta un “bel giorno” per Israele, gli Stati Uniti e il mondo. Per il presidente Usa “c’è ora l’opportunità per un ‘day after’ a Gaza senza Hamas al potere, e per una soluzione politica che offra un futuro migliore a israeliani e palestinesi. Yahya Sinwar era un ostacolo insormontabile al raggiungimento di questi obiettivi. Questo ostacolo ora non esiste più”. Netanyahu ha invece dichiarato che la morte del leader di Hamas “è l’inizio della fine della guerra a Gaza. Questa guerra può finire domani. Può finire se Hamas depone le armi e restituisce i nostri ostaggi”.

La reazione dell’Iran non si è fatta attendere: “Lo spirito della resistenza sarà rinforzato dopo il martirio di Sinwar”. Sulla stessa linea gli Hezbollah libanesi che hanno dichiarato di aver avviato una nuova fase della sua guerra contro Israele, affermando di aver utilizzato missili a guida di precisione per colpire le truppe. A seguire la diretta di quello che sta accadendo oggi.

LA DIRETTA

9.16

“Il Segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres non ha accolto con favore l’eliminazione dell’arciterrorista Yahya Sinwar, così come si è rifiutato di dichiarare Hamas un’organizzazione terroristica dopo il massacro del 7 ottobre. Guterres sta guidando un programma anti-israeliano e anti-ebraico estremo. Continueremo a designarlo come persona non grata e a impedirgli l’ingresso in Israele”. Lo scrive su X il ministro degli Esteri israeliano Israel Katz.

9.04

Nel corso della giornata, in seguito all’uccisione del leader di Hamas Yahya Sinwar, il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu convocherà una riunione speciale con la partecipazione di ministri del governo e funzionari della sicurezza presso il quartier generale militare di Kirya a Tel Aviv. Lo riferiscono i media locali.

9.03

Un residente di Gerusalemme Est è stato arrestato con l’accusa di aver pianificato un attacco terroristico contro le famiglie degli ostaggi. Lo rendono noto la polizia israeliana e lo Shin Bet (la sicurezza interna) spiegando che il sospettato, un 22enne di Sheikh Jarrah, aveva pianificato di attaccare i civili durante una delle manifestazioni settimanali di Tel Aviv a sostegno degli ostaggi, come atto di vendetta per la guerra in corso tra Israele e Hamas a Gaza. Secondo le forze di sicurezza, il sospettato aveva tentato di mettersi in contatto con Hamas in Cisgiordania e con il gruppo terroristico delle Brigate Jenin per farsi aiutare a mettere a punto l’attacco e ad acquisire le armi necessarie.

8.03

Israele ha negato l’ingresso a Gaza ad alcuni specialisti medici che volevano dare supporto alle cliniche nella Striscia. Lo afferma l’Oms citata dalla Dpa, secondo cui da agosto, otto organizzazioni e oltre 50 servizi di emergenza specializzati sono stati colpiti dal blocco israeliano. Gli specialisti avrebbero dovuto fornire un supporto cruciale per vari servizi medici, nonché supporto psicologico per gli operatori sanitari presso strutture tra cui l’European Gaza Hospital e il Nasser Hospital, ha affermato l’Oms. Secondo la Cnn, tra le organizzazioni a cui è stato negato l’ingresso c’è la statunitense Palestinian American Medical Association. Per l’Oms, questo segna il primo caso in cui Israele ha negato a intere organizzazioni la possibilità di partecipare agli sforzi di soccorso per la Striscia di Gaza.

7.57

L’Idf ha riferito che le truppe della Brigata Givati si sono unite alla 162a Divisione nell’area di Jabalya, nel nord di Gaza, durante la notte, come parte della rinnovata operazione di terra. Lo riporta il Times of Israel. Secondo l’esercito israeliano, “decine di terroristi sono stati eliminati in combattimenti e attacchi aerei nel nord di Gaza nell’ultima giornata”, mentre nel centro di Gaza, “le truppe della 252a Divisione hanno colpito un edificio che utilizzato da Hamas”.

7.30

L’Idf ha riferito di aver ucciso Mohammad Hussein Ramal, comandante di Hezbollah nell’area di Taybeh, in un attacco aereo nel Libano meridionale. Lo riporta il Times of Israel. Secondo l’esercito israeliano, Ramal era responsabile della pianificazione e dell’esecuzione di attività terroristiche contro Israele ed è stato ucciso nell’attacco aereo diretto dalle truppe della 98a Divisione. Nello stesso momento, le truppe della 7a Brigata corazzata hanno localizzato e distrutto diversi lanciarazzi pronti per il lancio verso il nord di Israele, afferma l’esercito.

7.13

Almeno 28 palestinesi, tra cui bambini, sono stati uccisi ieri in un attacco israeliano che ha colpito una scuola usata come rifugio a Jabalya, nel nord di Gaza. Lo ha affermato un funzionario del ministero della Salute della Striscia, controllato da Hamas, citato dal Guardian. L’esercito israeliano ha affermato che l’attacco aveva come obiettivo i miliziani di Hamas e della Jihad islamica palestinese che operavano all’interno della scuola, sostenendo che decine di combattenti erano presenti quando l’attacco ha avuto luogo. In una dichiarazione, Hamas ha negato che i militanti stessero utilizzando la scuola come base.

7.02

Circa 15 razzi sono stati lanciati dal Libano verso il nord di Israele questa mattina. Lo ha riferito l’Idf citato dal Times of Israel, dopo che le sirene dei razzi sono state attivate ad Acri e nelle comunità circostanti. Alcuni dei razzi sono stati intercettati, afferma, mentre alcuni di essi sono caduti all’interno di Israele. Non ci sono segnalazioni immediate di feriti o danni. L’Idf aggiunge che l’aeronautica militare israeliana ha intercettato un drone al largo della costa durante la notte.

1.50

Lo “spirito della resistenza sarà rinforzato” dopo il “martirio” del leader di Hamas Yahya Sinwar. Lo afferma la missione permanente dell’Iran alle Nazioni Unite in un post su X. “Sarà un modello per i giovani e i bambini che seguiranno la sua strada per la liberazione della Palestina – si legge -. Finché esisteranno occupazione e aggressione, la resistenza durerà, perché il martire rimane vivo e diventa fonte di ispirazione”.