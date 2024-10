L’aviazione israeliana ha intercettato questa mattina due razzi provenienti dal Libano dopo che allarmi antiaerei sono risuonati nelle aree di Menashe, Baia di Haifa (HaMifratz), HaAmakim, Wadi Ara e HaCarmel. Lo rende noto l’esercito (Idf) su Telegram. Continuano, intanto, i radi di Israele nel Libano contro le forze di Hezbollah.

LA DIRETTA

8.50

L’ufficio del primo ministro Benyamin Netanyahu ha affermato che la decisione sui piani di ritorsione contro l’Iran per l’attacco missilistico del primo ottobre sarà presa in base alle esigenze di Israele. La dichiarazione, rilasciata nel cuore della notte, è una risposta al Washington Post secondo cui Netanyahu avrebbe detto al presidente Usa Joe Biden che Israele non avrebbe attaccato i siti petroliferi o nucleari iraniani. “Ascoltiamo i pensieri del governo americano, ma prenderemo le nostre decisioni finali in base alle esigenze di sicurezza nazionale di Israele”, si legge nella dichiarazione dell’ufficio del Primo Ministro.

8.48

Una fonte a conoscenza dei dettagli della conversazione tra il presidente Usa Joe Biden e il premier israeliano Benyamin Netanyahu della scorsa settimana ha riferito al Washington Post che l’attacco di Israele all’Iran ci sarà prima delle elezioni americane del 5 novembre, poiché la mancanza di una rappresaglia contro Teheran sarebbe interpretata dall’Iran come un segno di debolezza.

8.26

Secondo il Financial Times (Ft), Israele sta affrontando una “carenza critica” di missili intercettori. Il quotidiano britannico cita fonti militari e funzionari.

Esperti e alti funzionari dell’industria militare hanno spiegato al Financial Times che Israele si trova ad affrontare un “serio problema di munizioni” mentre si prepara ad un attacco in Iran, che potrebbe innescare un’ulteriore escalation.

Sarebbe questo il motivo per il quale gli Stati Uniti si stanno affrettando per contribuire a colmare le lacune, compreso lo spiegamento dell’avanzato sistema di difesa aerea Thaad che dovrebbe arrivare in Israele oggi, in quella che viene descritta come una corsa contro il tempo per rafforzare la difesa aerea dello Stato ebraico.

“Il problema delle munizioni in Israele è serio”, ha spiegato una fonte a Ft, “se l’Iran risponde all’attacco israeliano, e anche Hezbollah si unisce, le difese aeree di Israele saranno messe a dura prova”, ha detto, aggiungendo che anche le forniture provenienti dagli Stati Uniti non sono infinite.

“Gli Usa non possono continuare a rifornire Ucraina e Israele allo stesso ritmo, stiamo arrivando a un punto di svolta”.

Boaz Levy, amministratore delegato dell’industria aerospaziale che produce i missili intercettori “Hatz”, ha dichiarato al giornale che opera su 3 turni per mantenere attive le linee di produzione: “Alcune delle nostre linee lavorano 24 ore su 24, sette giorni su sette. Il nostro obiettivo è rispettare tutti i nostri impegni”, ha detto Levy al quotidiano britannico, aggiungendo che il tempo necessario per produrre missili intercettori “non è questione di giorni”. Anche se Israele non rivela l’entità delle sue scorte, ha aggiunto: “Non è un segreto che dobbiamo ricostituire le scorte”.

Il quotidiano britannico ha spiegato che i sistemi di difesa aerea a tre livelli di Israele sono finora riusciti a intercettare la maggior parte degli droni e dei missili lanciati dall’Iran e dai suoi alleati contro il Paese. Il sistema Iron Dome ha intercettato i razzi a corto raggio e i droni lanciati da Hamas da Gaza, mentre il sistema David Sling intercetta i razzi più pesanti lanciati dal Libano, e il sistema Arrow ferma i missili balistici provenienti dall’Iran. Mentre nell’attacco iraniano di aprile, secondo l’Idf, è stato raggiunto un tasso di intercettazione del 99% contro lo sbarramento, che comprendeva 170 droni, 30 missili da crociera e 120 missili balistici, Israele, è scritto, ha avuto meno successo nel respingere il secondo attacco, all’inizio del mese, che comprendeva oltre 180 missili balistici. Secondo fonti dell’intelligence che hanno riferito al giornale, quasi 35 missili hanno colpito la base aerea di Nabatim.

8.14

Il comandante supremo delle forze Quds iraniane, Esmail Qaani, partecipa questa mattina a Teheran ai funerali dell’alto comandante delle Guardie Rivoluzionarie, Abbas Nilforoushan, ucciso in un attacco israeliano a Beirut il 27 settembre insieme al leader di Hezbollah Hassan Nasrallah: lo riporta l’Irna. L’assenza di Qaani da eventi pubblici nelle ultime due settimane aveva sollevato speculazioni sulla sua morte o sul suo arresto da parte delle forze di sicurezza iraniane per sospetta cooperazione con Israele, affermazioni che sono state negate dalle autorità iraniane.

La televisione di Stato iraniana ha mostrato un filmato in cui si vede una persona che sembra essere Qaani mentre partecipa alla cerimonia commemorativa. Nel video lo si vede anche piangere, riportano i media israeliani. Diversi report nei giorni scorsi hanno fornito una serie di speculazioni sulla sorte di Qaani che era scomparso dalla scena pubblica ed era stato assente anche al funerale di Nasrallah. Inizialmente era stato riferito che il generale, che ha preso il posto di Qassem Soleimani ucciso due anni fa dagli Usa, fosse morto in un attacco israeliano nella capitale libanese in cui sarebbe stato ucciso il successore di Nasrallah, Hashem Safieddine. Successivamente, media arabi avevano riportato che Qaani, interrogato dalle guardie rivoluzionarie per il sospetto che il suo ufficio fosse stato infiltrato dal Mossad – o che lui stesso potesse essere passato dalla parte di Israele – aveva avuto un infarto. All’inizio della scorsa settimana il New York Times aveva riferito della sua scomparsa riportando le affermazioni di un membro dei pasdaran a Beirut, secondo il quale il silenzio dei funzionari iraniani su Qaani stava provocando il panico tra i membri più giovani delle guardie rivoluzionarie.

7.49

L’Aeronautica militare israeliana ha colpito ieri più di 200 “obiettivi terroristici di Hezbollah nel Libano meridionale e nelle profondità del Libano, comprese cellule terroristiche, postazioni missilistiche anticarro e lanciatori di missili terra-terra”: lo rende noto l’esercito (Idf) su Telegram.