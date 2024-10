Medio Oriente, la diretta. Continua l’offensiva israeliana in Libano, dove nella giornata di ieri è stato attaccato il contingente di pace delle Nazioni Unite presente in Libano. Due militari italiani sono stati feriti. Quanto accaduto è stato definito come “inammissibile” dalla premier Meloni.

Anche il presidente del Consiglio europeo Charles Michel ha condannato gli attacchi dopo che i peacekeeper dell’Unifil hanno dichiarato che le forze israeliane hanno aperto il fuoco sul loro quartier generale nel Libano meridionale. Questo l’avvenimento più importante accaduto ieri. Oggi intanto prosegue l’offensiva con le forze di difesa israeliane (Idf) che hanno dichiarato di aver ucciso un comandante della Jihad islamica.

Guerra in Medio Oriente, la diretta: militari israeliani uccidono comandante Jihad in Cisgiordania (foto Ansa) – Blitz Quotidiano

5,30

Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno dichiarato di aver ucciso il comandante supremo della Jihad islamica palestinese Mohammad Abdullah nel raid aereo che ieri ha colpito il campo profughi di Nur Shams a Tulkarem, in Cisgiordania.

Abdullah era stato nominato capo della milizia a Tulkarem dopo che il suo predecessore Mohammed Jabber era stato ucciso in uno scontro a fuoco a fine agosto ed era responsabile dell’organizzazione delle attività della Jihad islamica tra cui “molti attacchi” con l’utilizzo di esplosivi contro le truppe israeliane, spiegano le Idf in un comunicato citato dai media locali.

Abdullah è stato ucciso nell’attacco aereo insieme a un secondo terrorista, aggiungono i militari di Israele. L’agenzia di stampa palestinese Wafa afferma da parte sua che la seconda vittima era Awad Omar della vicina città di Bal’a e che i corpi dei due sono stati sequestrati dalle truppe israeliane. Le Idf sottolineano di aver trovato fucili semiautomatici e giubbotti antiproiettile sulle due vittime.

6.24

Il presidente del Consiglio europeo Charles Michel ha condannato gli attacchi alle operazioni di pace delle Nazioni Unite, dopo che i peacekeeper dell’Unifil hanno dichiarato che le forze israeliane hanno aperto il fuoco sul loro quartier generale nel Libano meridionale.

“Un attacco contro una missione di pace delle Nazioni Unite è irresponsabile e non è accettabile, ed è per questo che invitiamo Israele e tutte le parti a rispettare pienamente il diritto umanitario internazionale”, ha detto Michel a margine del vertice dell’Associazione delle nazioni del Sudest asiatico (Asean) in Laos.

6.51

Le Forze di difesa israeliane (Idf) affermano di aver abbattuto un drone che aveva sorvolato Israele, dopo che nella notte gli allarmi antiaerei erano risuonati ad Ashkelon e in altre città non lontane dal confine con il nord della Striscia di Gaza.