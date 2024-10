Guerra in Medio Oriente, la DIRETTA. Raid israeliano contro un ospedale nel centro di Gaza, almeno 3 morti

Almeno tre persone sono state uccise e altre 40 sono rimaste ferite in un raid aereo israeliano contro un ospedale nel centro di Gaza dove si rifugiavano i palestinesi sfollati. lo ha reso noto l’Ufficio stampa del governo di Hamas, come riporta la Cnn. Secondo il gruppo filo-iraniano, si tratta della settima volta che il campo all’interno dell’ospedale al-Aqsa di Deir al-Balah viene colpito da gennaio.

LA DIRETTA

8.04

Un razzo lanciato dal Libano è caduto in una zona aperta e disabitata di Israele, dopo che le sirene antimissile sono risuonate a Haifa. Lo fa sapere l’Idf, l’esercito israeliano, citato da Ynet.

7.38

Hezbollah ha affermato di aver sparato colpi di artiglieria contro forze israeliane che tentavano di infiltrarsi in territorio libanese. “Durante un tentativo di infiltrazione da parte di truppe di fanteria nemica in territorio libanese” vicino al villaggio di Markaba, le forze di Hezbollah hanno sparato loro contro “colpi di artiglieria”, mentre hanno lanciato razzi contro soldati nemici in altre zone, compresa quella di Lebbouneh, sempre nel sud del Libano, recita il comunicato dei miliziani filoiraniani libanesi.