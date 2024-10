Guerra in Medio Oriente, le notizie in tempo reale. Idf: “Ucciso a Beirut il comandante del quartier generale di Hezbollah”

Il giorno dopo le commemorazioni per il ricordo della strage del 7 ottobre le domande, per ora, sono sempre le stesse: Israele attaccherà l’Iran? E se sì, in che modo?

In attesa dell’attacco, intanto l’esercito israeliano ha annunciato di aver ucciso a Beirut Suhail Hussein Husseini, comandante del quartier generale di Hezbollah. L’aviazione israeliana, spiega l’esercito, ha condotto un attacco sulla base di informazioni di intelligence. Secondo l’Idf, Husseini svolgeva un ruolo cruciale nel trasporto di armi tra l’Iran e Hezbollah ed era responsabile della distribuzione delle armi avanzate tra le unità di Hezbollah. Inoltre, era membro del consiglio della Jihad, organismo della leadership militare di Hezbollah.

LA DIRETTA

8.23

La vittima civile più giovane del conflitto tra Israele e Hamas è una neonata che è vissuta solo 2 ore, mentre la più anziana aveva 101 anni: lo riporta il Guardian, sulla base di una lista di 34.344 palestinesi uccisi dagli attacchi israeliani. Diffuso dal ministero della Sanità di Gaza, l’elenco contiene nomi, età, sesso e numeri di carta d’identità delle vittime e che copre oltre l’80% dei palestinesi morti finora nel conflitto. Waad Walid Samir al-Sabah, non era ancora nata quando la sua casa è stata colpita da una bomba: sua madre è morta, i medici hanno eseguito un cesareo d’urgenza e Waad è deceduta 2 ore dopo il parto.

7.24

Suhail Hussein Husseini è stato ucciso ieri nel corso di un “attacco mirato” dell’Aeronautica militare, si legge in un comunicato pubblicato su Telegram. Il quartier generale di Hezbollah supervisiona la logistica all’interno dell’organizzazione ed è responsabile del bilancio e della gestione delle sue varie unità, prosegue la nota. La sede, inoltre, include l’Unità di ricerca e sviluppo di Hezbollah, responsabile della produzione di missili a guida di precisione e della gestione dello stoccaggio e del trasporto delle armi in Libano. Husseini era responsabile del budget e della gestione logistica dei progetti più sensibili di Hezbollah, compresi i piani di guerra dell’organizzazione e altre operazioni speciali, come il coordinamento degli attacchi terroristici contro lo Stato di Israele dal Libano e dalla Siria, conclude l’Idf.