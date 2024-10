Guerra in Medio Oriente, le notizie in diretta. La minaccia dell’Iran: “Se Israele reagirà ridurremo Tel Aviv in cenere”

Come reagirà Israele? Questa la domanda che da ore tutti si stanno facendo dopo l’attacco missilistico da parte di Teheran.

Israele intanto continua l’invasione del sud del Libano. Colpita anche una scuola a Gaza: “Era base di Hamas”. Le truppe israeliane, secondo le prime notizie, sarebbero anche venute in contatto per la prima volta con i miliziani di Hezbollah.

LA DIRETTA

9.13

Tutti i voli in Iran sono stati cancellati fino alle 17:00 ora locale di domani (le 15:30 in Italia). Lo ha detto il portavoce dell’organizzazione per l’aviazione civile iraniana, come riferisce Etemad. Lo spazio aereo iraniano era stato chiuso già ieri notte durante l’attacco missilistico della Repubblica islamica contro Israele.

8.54

L’Iran ha annunciato di avere utilizzato solo parte del suo arsenale missilistico nell’attacco di ieri contro Israele. L’operazione “ha rappresentato solo una parte della capacità missilistica della Repubblica islamica”, ha detto il ministro della Difesa iraniano, Aziz Nasirzadeh, aggiungendo che “gran parte di questa capacità non è stata ancora dispiegata data la sua tecnologia molto avanzata e il suo potere distruttivo molto più forte”.

8.44

“Il regime israeliano e i suoi sostenitori devono sapere che l’Iran agirà con decisione su ciò che dice”: lo ha affermato il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Nasser Kanani, all’indomani degli attacchi di Teheran contro Israele. “Nessuna mossa avventurista e imprudente contro l’Iran resterà senza risposta, poiché le lunghe braccia dell’Iran raggiungeranno qualsiasi punto che desidera”, ha aggiunto Kanani su X riferendosi alle recenti dichiarazioni del premier israeliano Benjamin Netanyahu, secondo cui “non c’è posto in Iran che il lungo braccio di Israele non possa raggiungere”. “Abbiamo intrapreso ieri un’azione dura contro gli aggressori deliranti e testardi, sulla base della Carta delle Nazioni Unite e del nostro diritto alla legittima difesa della sicurezza, della sovranità e dell’integrità territoriale dell’Iran”, ha concluso.

7.46