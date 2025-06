11.23 Iran: “Pronti per soluzione negoziata a programma nucleare”

Il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, ha affermato di essere “assolutamente pronto per una soluzione negoziata al nostro programma nucleare”, riporta la Bbc.”La diplomazia ha funzionato in passato e può funzionare di nuovo in futuro. Per tornare alla diplomazia, l’aggressione deve cessare”, ha aggiunto parlando con i giornalisti a Istanbul, dove dovrebbe proseguire i colloqui diplomatici.

11.23 Turchia: “Israele trascina la regione in un disastro totale”

La Turchia accusa Israele di trascinare la regione verso un “disastro totale”: lo ha detto il ministro degli Esteri turco Hakan Fidan. “Israele sta ora trascinando la regione sull’orlo del disastro totale attaccando l’Iran, il nostro vicino”, ha dichiarato il ministro degli Esteri turco in apertura di un vertice dell’Organizzazione per la Cooperazione Islamica (Oci) a Istanbul, nel nono giorno di guerra con l’Iran.

11.19 Pasdaran: “Attaccato l’aeroporto di Tel Aviv”

Il Corpo delle Guardie della Rivoluzione islamica (Irgc) ha annunciato di aver lanciato missili verso Tel Aviv per colpire l’aeroporto Ben Gurion e alcuni centri militari. I sistemi di difesa israeliani, sostengono i Pasdaran, “non sono riusciti a intercettare i droni iraniani, costringendo gli israeliani a rifugiarsi nei rifugi”.

10.08 Idf: “Distrutto il 50% dei lanciatori di missili in Iran”

L’Idf rende noto negli ultimi giorni, ondate di intensi attacchi dei caccia israeliani hanno distrutto oltre il 50% dei lanciatori di missili balistici e molti altri sono intrappolati nei tunnel colpiti tra le montagne iraniane. Secondo l’esercito, gli iraniani hanno ora difficoltà a sparare decine di missili con programmazione contro Israele dall’Iran occidentale e stanno operando da est. L’Aeronautica militare ha lanciato nella notte due potenti raid nell’Iran occidentale e centrale: a ovest, 15 caccia dell’Iaf hanno bombardato un enorme tunnel per lo stoccaggio di missili balistici. Sono stati usati 15 aerei e oltre 30 bombe.

9.30 Idf conferma: “Attaccato di nuovo il sito nucleare di Isfahan”

L’Idf ha confermato di aver attaccato il sito nucleare di Isfahan per la seconda volta la notte scorsa nell’ambito di un’ondata di raid notturni a cui hanno preso parte 50 jet da combattimento, colpendo decine di obiettivi militari iraniani, utilizzando circa 150 bombe. “Il sito è in fase di conversione dell’uranio, la fase che si svolge dopo l’arricchimento dell’uranio nel processo di creazione del nucleo di un’arma nucleare”, ha affermato l’Idf. “Colpito anche un sito di produzione di centrifughe, che è stato attaccato all’interno del complesso, insieme ad altri obiettivi militari del regime iraniano nell’area di Isfahan”. L’esercito riferisce inoltre che “durante la notte, sono stati attaccati camion per il lancio di velivoli senza pilota e infrastrutture missilistiche, tra cui siti di lancio e stoccaggio di missili e quattro lanciatori pronti, che sono stati bloccati prima di un bombardamento e rappresentavano una minaccia diretta per lo Stato di Israele e i suoi cittadini. Inoltre, l’Aeronautica Militare ha attaccato siti radar delle forze militari del regime iraniano e batterie di difesa aeree”.

9.23 Idf: “Ucciso Shahriari, forniva missili a Hezbollah e Hamas”

L’Idf ha annunciato che i caccia dell’aeronautica, con la guida precisa dell’intelligence, hanno attaccato e ucciso il comandante dell’unità di trasferimento di armi (190) della Forza Quds delle Guardie Rivoluzionarie, Behanam Shahriari, responsabile del contrabbando di armi agli emissari iraniani in Medio Oriente. Shahriari, ucciso mentre si trovava in macchina, a oltre 1.000 chilometri da Israele, in Iran occidentale, “ha lavorato direttamente con Hezbollah, Hamas, Houthi fornendo missili e razzi che sono stati lanciati contro Israele durante la guerra”, ha affermato l’Idf.

7.54 Katz: “Ucciso il capo di Quds, finanziò il massacro di Hamas”

“Saeed Izadi, capo della divisione palestinese della Forza Quds del Corpo delle guardie della rivoluzione islamica è stato ucciso in un attacco israeliano su un appartamento nella città iraniana di Qom”. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa Israel Katz spiegando che Izadi “ha finanziato e armato Hamas prima del massacro del 7 ottobre. E’ un enorme risultato per l’intelligence e l’Aeronautica Militare israeliane. Giustizia per gli assassinati del 7 ottobre e gli ostaggi. Il lungo braccio di Israele raggiungerà tutti i suoi nemici”, ha aggiunto.

7.06 Idf: “Nella notte colpito sito Hezbollah nel sud del Libano”

Una nave della Marina militare israeliana ha colpito la notte scorsa un “sito infrastrutturale terroristico” della ‘Forza Radwan’ del gruppo filo-iraniano Hezbollah nella zona di Naqoura, nel Libano meridionale: lo ha reso noto l’Esercito (Idf) israeliano su Telegram. Il sito colpito, si legge in un comunicato stampa, è stato utilizzato dalla ‘Forza Radwan’ per “promuovere attacchi terroristici contro i civili israeliani e costituisce una palese violazione degli accordi tra Israele e Libano”.

6.34 Iran, arrestate “22 spie di Israele” dall’inizio della guerra

La polizia della provincia iraniana di Qom ha annunciato oggi che 22 persone accusate di “spionaggio per Israele” sono state arrestate in otto giorni di guerra con lo Stato ebraico, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa Fars. Dai primi attacchi israeliani del 13 giugno, “22 persone sono state identificate e arrestate perché accusate di essere legate ai servizi segreti del regime sionista e di aver turbato l’opinione pubblica”, ha dichiarato l’agenzia iraniana citando il capo dell’intelligence della polizia provinciale.

6.11 Israele, ucciso nuovo comandante dell’unità droni dei pasdaran

Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno dichiarato oggi di aver ucciso il nuovo comandante dell’unità di droni del Corpo delle guardie rivoluzione islamiche (Irgc) dell’Iran, una settimana dopo aver eliminato il suo predecessore. Lo riportano i media locali. Amin Pour Jodkhi era accusato da Israele di aver supervisionato il lancio di “centinaia” di droni verso lo Stato ebraico dal sudovest dell’Iran. Le Idf avevano affermato di aver precedentemente assassinato il 13 giugno Tahar Fur, allora comandante della forza droni dell’Irgc.

3.38 Israele, effettuati raid aerei su siti missilistici in Iran

L’aeronautica militare israeliana ha dichiarato di aver lanciato stanotte una nuova ondata di attacchi aerei contro depositi e siti di lancio di missili nell’Iran centrale, nel nono giorno di conflitto tra i due Paesi mediorientali.

2.58 Dietrofront direttrice 007 Usa su Iran dopo critica Trump

Tulsi Gabbard fa marcia indietro dopo che Donald Trump ha detto pubblicamente che la direttrice della Nazional Intelligence “ha sbagliato” nella sua valutazione sugli sforzi dell’Iran per ottenere un’arma nucleare. “I media disonesti stanno intenzionalmente estrapolando la mia deposizione (al Capitol) dal contesto e diffondendo notizie false per alimentare la divisione”, ha scritto su X. “L’America ha informazioni di intelligence che l’Iran è al punto di poter produrre un’arma nucleare entro poche settimane o mesi, se decide di finalizzare l’assemblaggio. Il presidente è stato chiaro che non può accadere, e sono d’accordo”.

1.53 Sirene d’allarme in Israele, esplosioni a Tel Aviv

Le sirene d’allarme hanno risuonato stanotte nel centro di Israele. Ed esplosioni sono state udite a Tel Aviv.

00.31 Washington post: “Centinaia di cittadini Usa lasciano l’Iran”

Centinaia di cittadini statunitensi hanno lasciato l’Iran attraverso i suoi confini terrestri dall’inizio dell’attacco di Israele al Paese la scorsa settimana: lo scrive il Washington Post dopo aver visionato un cablogramma del dipartimento di Stato fatto circolare tra i diplomatici. Il cable segna una rara, seppur privata, ammissione da parte del governo degli Stati Uniti che un gran numero di americani è in pericolo, mentre il presidente Donald Trump riflette sull’opportunità che gli Stati Uniti si uniscano alla campagna israeliana per sradicare il programma nucleare iraniano. Questi cittadini sono a rischio non solo a causa degli attacchi israeliani, che secondo le autorità locali hanno ucciso centinaia di civili, ma anche a causa del regime iraniano stesso. Il cablogramma rileva che diversi cittadini americani che cercano di fuggire hanno incontrato “ritardi e vessazioni” da parte delle autorità iraniane e che c’è un piccolo numero di segnalazioni non confermate di americani detenuti e incarcerati.

00.21 Israele, ritardato atomica iraniana di almeno 2 o 3 anni

Israele stima che i suoi attacchi contro l’Iran abbiano ritardato la possibilità di Teheran di sviluppare un’arma nucleare “di almeno due o tre anni”, ha dichiarato il ministro degli Esteri israeliano Gideon Saar in un’intervista pubblicata sul tedesco Bild. L’offensiva israeliana, che ha colpito centinaia di siti nucleari e militari, uccidendo comandanti di alto rango e scienziati nucleari, ha prodotto risultati “molto significativi”, ha detto Saar. “Secondo le valutazioni che riceviamo, abbiamo già ritardato di almeno due o tre anni la possibilità che avessero una bomba nucleare”, ha affermato Saar.