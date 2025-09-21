Un uomo dell’Arizona conservato il padre morto in un congelatore del suo giardino per 4 anni. La casa era intestata solo al padre e lui temeva di perderla.

Joseph Daniel Hill Jr., 51 anni, è stato arrestato con l’accusa di non aver denunciato un decesso e di aver nascosto il corpo del padre in una cella frigorifera sul retro di una casa a Tempe, in Arizona.

La casa in cui è stato trovato il corpo è elencata come appartenente al padre di Hill, Joseph Hill Sr., ed è anche la casa in cui Hill è cresciuto. Il freezer era rimasto nel cortile per quattro o sei mesi senza corrente.

Hill avrebbe riferito alla polizia che suo padre era morto in casa quattro anni fa. Ha aggiunto di non aver denunciato la sua morte perché il suo nome non era elencato negli atti di proprietà e non voleva perdere la sua casa.

Secondo i documenti del tribunale, la polizia ha inizialmente visitato la casa dopo essere stata informata che Hill stava tenendo suo padre nel freezer. Durante la visita, l’imputato ha impedito loro di ispezionare la macchina poiché sosteneva che suo padre era morto quattro anni prima in Oregon.



Nessuna traccia del morto

Gli investigatori hanno preso in carico il caso e non hanno trovato alcuna traccia della morte di Hill Sr. Hanno tuttavia scoperto che i suoi benefici della previdenza sociale erano stati riscossi fino a marzo 2023.

Quando gli investigatori sono tornati a casa con un mandato di perquisizione venerdì, il “comportamento di Hill ha iniziato a cambiare” quando ha detto loro che “ci sarebbe stato qualcosa nel freezer”.

Uno scheletro nel congelatore

Gli investigatori hanno trovato il corpo in condizioni scheletriche con una “grande quantità di materia biologica”. Era avvolto in due cinghie a cricchetto e più strati di nastro adesivo, diversi strati di pellicola trasparente, lenzuola, due coperte e un telo nel freezer.

Secondo i documenti del tribunale, secondo le fonti, Hill avrebbe dichiarato alla polizia di aver acquistato il freezer il giorno dopo la morte del padre, poiché aveva in programma di seppellirlo in un appezzamento di terreno che aveva acquistato a Strawberry, in Arizona.

I suoi piani sarebbero cambiati dopo che è scoppiato un incendio nella proprietà e lui ha perso la corrente, costringendolo a tornare con suo padre a Tempe.

Hill ha detto j:alla polizia di aver cercato di seppellire suo padre nel deserto dopo quell’episodio, ma che c’era “sempre gente intorno”.