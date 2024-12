Il 23 dicembre, il quartiere Vomero di Napoli è stato scosso da una tragedia che ha visto la morte di un uomo di 79 anni. L’incidente è avvenuto in via Giuseppe Recco, nelle vicinanze di piazza degli Artisti, una zona molto trafficata in una mattinata pre-natalizia. L’uomo stava percorrendo la strada alla guida della sua auto, una Twingo blu, con la moglie al suo fianco. Purtroppo, l’uomo ha accusato un malore improvviso e ha perso il controllo del veicolo, urtando prima uno scooter parcheggiato e poi schiantandosi contro il muro di un edificio.

Le difficoltà nel traffico natalizio

Il traffico intenso, tipico delle festività natalizie, ha complicato ulteriormente i soccorsi. La mancanza di strade alternative in quella zona congestionata ha reso difficile per i soccorritori accedere rapidamente al luogo dell’incidente. I passanti hanno cercato di dare una mano, ma la situazione era già critica quando gli agenti della polizia municipale e i sanitari del 118 sono arrivati. Nonostante i tentativi di rianimare l’uomo, non c’è stato nulla da fare e il pensionato è spirato in mezzo alla folla.

Traffico e strade insufficienti

Come sottolineato dal consigliere comunale Rosario Andreozzi, le condizioni di traffico natalizio e la mancanza di strade alternative hanno reso la situazione ancora più difficile. I soccorsi sono stati ostacolati dal fatto che il traffico, già congestionato, è stato deviato in direzioni complicate, tra cui un controverso divieto d’accesso a piazza degli Artisti. La zona, già nota per il traffico intenso, ha mostrato tutte le sue vulnerabilità in un momento di emergenza.