Un imprenditore di Medole, in provincia di Mantova, è attualmente in condizioni critiche a causa di un’infezione neuroinvasiva da virus West Nile. L’uomo, 75 anni, nei giorni scorsi aveva iniziato a manifestare sintomi preoccupanti: forte malessere generale, stati confusionali e debolezza, fino a svenire all’interno della propria abitazione. I successivi test diagnostici hanno confermato la positività al virus, che nella maggior parte dei casi rimane asintomatico.

In circa il 20% dei soggetti infetti, il West Nile può causare sintomi lievi simili a quelli dell’influenza, tra cui febbre, mal di testa, nausea, vomito e stanchezza. Tuttavia, in persone anziane o con fragilità pregresse, il virus può evolvere in forme gravi, con interessamento del sistema nervoso centrale, come purtroppo avvenuto nel caso dell’imprenditore mantovano.

Ricovero e contesto regionale

L’uomo è ricoverato da circa dieci giorni presso gli Spedali Civili di Brescia, dove è stato subito sottoposto a terapia antivirale e si trova in stretta osservazione nel reparto di Neurorianimazione. Le autorità sanitarie precisano che l’imprenditore non aveva effettuato viaggi recenti, suggerendo che il contagio possa essere avvenuto localmente.

Secondo l’ultimo bollettino regionale lombardo aggiornato al 1 settembre, sono stati registrati 27 casi di virus West Nile e Usutu in tutta la regione. Di questi, 13 si sono verificati nella provincia di Milano, 6 a Pavia, 4 a Brescia e 3 a Mantova. Complessivamente, 13 pazienti hanno sviluppato sintomi neuroinvasivi, mentre 7 hanno manifestato solo febbre. La situazione evidenzia la necessità di attenzione per il virus, soprattutto tra anziani e persone con condizioni di salute delicate, e sottolinea l’importanza di misure preventive contro le punture di zanzara, principale veicolo di trasmissione.