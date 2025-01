A Lacedonia, in provincia di Avellino, i carabinieri hanno trovato e soccorso cinque cuccioli di razza meticcia abbandonati all’interno di una scatola di cartone. Denutriti, infreddoliti e anche un po’ impauriti, i cuccioli sono stati poi portati via e sottoposti a una visita veterinaria da parte del personale dell’ASL locale. In attesa dell’adozione, intanto sono stati affidati a un’associazione del posto che per ora ha individuato due balie per accudirli e allattarli.