Con l’aiuto di Chat Gpt elaborano un sistema e alla fine tre ragazzi, tre studenti del dipartimento di Fisica e Matematica dell’Università del Salento riescono a vincere per ben due volte al Lotto. A raccontare la storia è il Quotidiano di Puglia. La prima volta i tre si sono portati a casa 4.500 euro, la seconda 43mila. Non male.

La storia

“I tre – racconta il tabaccaio salentino a cui si sono rivolti – sono venuti da me poco meno di un mese fa per chiedermi informazioni sui numeri ritardatari. Volevano sapere se secondo la mia esperienza è produttivo giocare studiando i numeri che non vengono estratti da molto tempo”.

“Ho spiegato loro – continua – che penso sia più produttivo giocare i numeri che vengono sorteggiati più frequentemente su una ruota, anziché perdersi a inseguire un numero all’infinito. Allora loro hanno applicato questo suggerimento e hanno studiato un modello matematico”.

“Abbiamo – spiegano i tre studenti, che per ovvi motivi preferiscono rimanere anonimi – sviluppato nel tempo libero un algoritmo basato su tecniche di machine learning. Il principio era semplice: abbiamo alimentato il modello con i dati storici delle estrazioni del Lotto degli ultimi due anni, cercando di identificare pattern ricorrenti e correlazioni statistiche tra i numeri e le ruote. Una volta addestrato, l’algoritmo ci ha restituito delle previsioni su quali numeri avessero la maggiore probabilità di uscire nella successiva estrazione”.

“Ovviamente – precisano – da matematici sappiamo bene che il Lotto è un sistema puramente casuale, e che nessun modello può garantire previsioni certe. Tuttavia, eravamo curiosi di vedere se, sfruttando analisi statistiche avanzate e tecniche di intelligenza artificiale, fosse possibile individuare delle tendenze utili”.