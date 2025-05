Spostandosi improvvisamente per farsi un selfie, un gruppo di turisti ha causato il ribaltamento di una gondola sul Canal Grande a Venezia, finendo in acqua insieme al gondoliere. L’episodio è avvenuto la settimana scorsa sotto gli occhi di molti visitatori presenti sulla Riva del Carbon, zona centrale e molto frequentata, ed è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza.

La prima ricostruzione

La gondola aveva appena imbarcato i passeggeri e stava retrocedendo per iniziare il tradizionale tour sul Canal Grande. Per scattare il selfie, i turisti si sono ammassati tutti su un lato dell’imbarcazione, facendo perdere l’equilibrio al gondoliere. È stato lui il primo a cadere in acqua, seguito dai turisti. La gondola si è inclinata e ribaltata, trascinata dalla corrente sotto il ponte di Rialto, prima di essere fermata e recuperata davanti al Fontego dei Tedeschi. Fortunatamente, nessuno ha riportato ferite: tutti sono stati soccorsi da taxi acquei e motoscafi in transito.