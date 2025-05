Un uomo e una donna, credendo di poter passare inosservati ai controlli di sicurezza all’aeroporto internazionale José María Córdova di Rionegro, in Colombia, hanno tentato di esportare alcuni cuccioli di scimmia rari. Per fare in modo di non destare alcun sospetto, la coppia ha sedato gli animali per poi nasconderli nei loro pantaloni. Il loro piano, maldestro e altrettanto crudele, è naturalmente andato in fumo quando il loro atteggiamento agitato e ambiguo durante i controlli ha insospettito le autorità aeroportuali.

Scimmie nei pantaloni

Ci hanno provato, e lo hanno fatto nella maniera più assurda e penosa possibile. Quando le autorità hanno deciso di procedere a una verifica più approfondita, hanno scoperto l’inquietante piano della coppia, trovando nei loro pantaloni, e più nello specifico nella loro biancheria intima, sei cuccioli di scimmia sedati. L’obiettivo della coppia di trafficanti era quello di imbarcarsi su un volo diretto nella Repubblica Dominicana. Al momento, però, è ancora poco chiaro se questa fosse la destinazione finale dei cuccioli o solo una tappa di transito verso altri mercati.

Una volta estratti dai pantaloni della coppia, le autorità hanno potuto constatare che due dei sei cuccioli hanno perso la vita, forse a causa del soffocamento durante il crudele trasporto. L’uomo e la donna sono stati arrestati e sulla spiacevole vicenda è stata avviata un’indagine da parte della autorità colombiane, che dovranno fare luce su tutta la questione cercando di identificare i possibili mandanti del trasporto così come quelli che avrebbero dovuto ricevere i cuccioli rari.