Quel 7 agosto 2024, Chiara Petrolini aveva tentato di seppellire il piccolo partorito nella camera da letto della taverna della sua abitazione a Traversetolo, nel Parmense. I genitori della 22enne, interrogati dagli inquirenti, raccontano: “Ci ha detto che inizialmente aveva tentato di fare una buca nel giardino, ma non ci è riuscita, poi ha visto la buca fatta dai cani e l’ha messo dentro”.

La giovane è accusata del duplice omicidio premeditato dei suoi due figli e di soppressione dei cadaveri. I verbali degli interrogatori dei genitori saranno acquisiti al processo in corso a Parma, dopo che la difesa ha rinunciato alla loro testimonianza in aula, in accordo con le altre parti.

La scoperta della gravidanza

Durante gli interrogatori, alla domanda se fossero a conoscenza della prima gravidanza della figlia, il padre ha risposto “purtroppo no”, motivando il purtroppo: “Perché altrimenti non saremmo qua”. Anche la madre non si sarebbe accorta della gravidanza: “Io non mi sono accorta di niente. Il mese di luglio, la vedevamo anche poco, usciva la mattina intorno alle 7-7.30 e rientrava verso le 18, ma poi usciva con le amiche. Ha sempre mangiato regolarmente”.

Il padre aggiunge: “Portava sempre gli stessi vestiti e la taglia era sempre quella”. La coppia ha scoperto la gravidanza “il giorno che siamo rientrati dal Ris. Ci hanno detto che il padre biologico era Samuel e solo in quel momento l’abbiamo saputo e lei lo ha confermato. Noi siamo caduti dal cielo. Non ci siamo accorto di nulla. Pensavamo stesse coprendo qualcuno”.

La reazione dei genitori

Quando il padre chiese se il piccolo fosse vivo o morto, Chiara rispose che “era fermo” aggiungendo “che avrebbe voluto tenerlo”. Alla scoperta del cadavere di un neonato nel giardino mentre erano a New York, il padre racconta: “Tutti siamo rimasti stupiti, scioccati” e la figlia “non ha detto assolutamente nulla”.

La madre ricorda: “Con il senno di poi, ricordo che Chiara si estraniava un po’”, evidenziando come la giovane apparisse distante e silenziosa anche nei momenti più drammatici, segnando profondamente la famiglia.