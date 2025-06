Il direttore del Giornale – e consigliere regionale in Lombardia per Fratelli d’Italia – Vittorio Feltri è stato sospeso per quattro mesi dal Consiglio di disciplina dell’Ordine dei giornalisti per le parole pronunciate nella puntata del 28 novembre 2024 del programma La Zanzara di Radio24.

“I musulmani – disse Feltri parlando delle proteste nel quartiere Corvetto di Milano per la morte di Ramy Elgaml – io gli sparerei in bocca. Io non mi vergogno affatto di considerare i musulmani delle razze inferiori”.

“Conosco il Corvetto”, aveva proseguito Feltri, uscito in protesta dall’Ordine dei giornalisti nel 2020 e rientrato solo un anno fa. “Non frequento le periferie, perché non mi piacciono. Sono caotiche, brutte e soprattutto piene di extracomunitari che non sopporto. Basta guardarli e vedere quello che combinano qui a Milano. C’è da rammaricarsi per la morte di un ragazzo? Se uno decide di fare il delinquente, che abbia 19 o 27 anni, è uguale”.