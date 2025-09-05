Sanzioni graduali fino alla sospensione. Le scuole si attrezzano per gestire il divieto dei cellullari in classe che scatta per questo anno scolastico al via la prossima settimana. “Le sanzioni devono rispettare il principio di gradualità, deve esserci corrispondenza tra la gravità della infrazione e la serietà della sanzione – spiega all’agenzia Ansa Antonello Giannelli, presidente dell’Associazione Nazionale Presidi – possono esserci vari tipi di sanzione, anche un rimprovero scritto, una sorta di censura, si può andare dalla nota alla sospensione. Ma non sono esclusi altri provvedimenti, a seconda di ciò che decide l’Istituto”.

Le sanzioni saranno necessarie non solo per normare il divieto ma anche perché molte scuole, non sapendo dove tenere i dispositivi, permetteranno ai ragazzi di lasciarli spenti nello zaino. “Nella stragrande maggioranza dei casi – spiega ancora Giannelli – l’unica possibilità sarà far tenere i telefoni negli zainetti, non utilizzarli e quindi se qualcuno poi venisse visto col cellulare in mano incorrerebbe nella infrazione prevista dal regolamento adottato dal proprio istituto”.