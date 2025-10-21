Un silenzio lungo due anni è stato rotto martedì mattina dall’intervento dell’ufficiale giudiziario e della polizia locale di San Giuliano Milanese. In un appartamento di via Roma 50, i funzionari hanno trovato i resti di Celestina Amelia Vacchini, una donna di 90 anni, morta da almeno due anni. La scoperta è avvenuta durante un pignoramento dovuto a utenze non pagate e altre pratiche amministrative. Il corpo, ormai ridotto a scheletro, era rimasto nella sua abitazione, senza che nessuno se ne accorgesse.

Una tragedia nascosta nella normalità

Il caso assume toni inquietanti considerando la posizione dell’appartamento, situato in una zona frequentata della città. Sotto lo stabile si trovano una pizzeria e un bar molto frequentato, eppure nessuno ricordava di aver visto la signora Vacchini. I residenti e i commercianti si dicono sgomenti: “Abbiamo sempre visto le finestre degli appartamenti chiuse. È una tragedia che colpisce tutta la comunità”, racconta un abitante.