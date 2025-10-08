Ieri sera a Bologna e Torino si sono svolte manifestazioni organizzate dai Giovani Palestinesi per celebrare il 7 ottobre, nonostante i divieti. In Piazza del Nettuno a Bologna si sono radunate circa 300 persone, con la zona completamente circondata da forze dell’ordine e mezzi blindati.

La tensione è salita quando i manifestanti hanno tentato di partire in corteo non autorizzato. In Via Rizzoli si sono verificati scontri con la polizia, che ha utilizzato idranti per disperdere i gruppi. Un manifestante è stato fermato e portato in Questura. Gli slogan invocavano la “liberazione della Palestina” e attaccavano Israele.

Il sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni ha condannato duramente la manifestazione, definendola “un inaccettabile sostegno a Hamas e un messaggio di odio e antisemitismo”. Ha chiesto alle istituzioni “parole ferme e non ambigue” contro chi banalizza il terrorismo. Solidarietà è stata espressa alla comunità ebraica e alle forze dell’ordine.