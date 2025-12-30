È Aurora Livoli, 19enne nata a Roma e residente nella provincia di Latina, la giovane trovata morta lunedì mattina in via Paruta a Milano.

La ragazza è stata identificata dai carabinieri grazie alla diffusione delle immagini estrapolate dalle telecamere di video sorveglianza.

Si era allontanata da casa il 4 novembre scorso

Si era allontanata da casa lo scorso 4 novembre, come denunciato dalla famiglia, che aveva poi avuto un ultimo contatto telefonico con lei nella mattinata del 26 novembre, quando aveva riferito loro di stare bene e di non essere intenzionata a fare rientro, senza fornire alcuna indicazione su dove si trovasse.

Capelli scuri, scarpe da ginnastica, un giubbotto con le fattezze di un bomber: era questo l’identikit della povera ragazza trovata ieri nel cortile di un condominio nella zona Nord Ovest di Milano.

Due frame estrapolati dalle registrazioni delle telecamere di sicurezza che sono stati diffusi oggi proprio per aiutare gli inquirenti a identificarla. Aurora non aveva con sé documenti, telefono o altri elementi utili a darle un nome.