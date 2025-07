Si definiva “incubo dei grattacieli”, con un chiaro riferimento agli attentati dell’11 settembre 2001. Non solo, pubblicava numerosi contenuti apologetici dello Stato Islamico e di attentati di matrice jihadista. Per questo, un sedicenne iraniano, residente in provincia di Milano, è stato arrestato su ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Milano in quanto ritenuto responsabile di “propaganda ed apologia di terrorismo ed addestramento con finalità di terrorismo, aggravate dall’uso del mezzo telematico”.

Il ragazzo, originariamente di religione sciita, si era anche convertito al credo sunnita ed era alla ricerca di contatti diretti con l’Isis. “L’indagine – spiega una nota della Questura di Milano – condotta dalla Polizia di Stato di Milano, Aisi ed Aise, scaturisce dal costante monitoraggio degli ambienti radicali online – ulteriormente intensificato con il crescente aggravarsi del contesto geopolitico internazionale – finalizzato a prevenire e contrastare la diffusione di contenuti potenzialmente idonei a favorire azioni violente nonché fenomeni di auto-radicalizzazione”.