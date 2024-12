Il 2025 si prospetta come “l’anno dei ponti”, non per l’architettura, ma per le opportunità di vacanza. Grazie a un perfetto incastro di weekend e festività, sarà possibile godersi ben 32 giorni di ferie utilizzando solo 6 giorni di ferie effettivi. Ecco come organizzarsi al meglio per sfruttare queste occasioni.

Capodanno ed Epifania

Il primo ponte dell’anno arriva subito dopo Capodanno. Poiché il 1 gennaio sarà un venerdì, prendendo ferie giovedì 2 e venerdì 3 gennaio, si potrà godere di una pausa lunga fino a lunedì 6 gennaio, giorno dell’Epifania.

Totale: 6 giorni di vacanza (1, 2, 3, 4, 5, 6 gennaio) con 2 giorni di ferie (2 e 3 gennaio).

Pasqua, Pasquetta e 25 aprile

Un altro lungo ponte arriva a Pasqua, Pasquetta e il 25 aprile. La Pasqua cadrà il 20 aprile, e il 25 aprile, Festa della Liberazione, sarà un venerdì. Prendendo ferie il 22, 23 e 24 aprile, si possono ottenere 9 giorni consecutivi di riposo.

Totale: 9 giorni di vacanza (19-27 aprile) con 3 giorni di ferie (22, 23, 24 aprile).

Festa dei Lavoratori

Per la Festa dei Lavoratori, che cade di giovedì 1° maggio, è possibile organizzare un altro lungo weekend prendendo ferie solo il venerdì 2 maggio. Se si prendono anche i giorni dopo il 25 aprile, si può ottenere una lunga pausa.

Totale: 4 giorni di vacanza (1-4 maggio) con 1 giorno di ferie (2 maggio).

Festa della Repubblica

Il 2 giugno, Festa della Repubblica, sarà un lunedì. Pertanto, non è necessario chiedere ferie per godersi un lungo weekend.

Totale: 3 giorni di vacanza (31 maggio, 1 e 2 giugno) con 0 giorni di ferie.

Ferragosto

Ferragosto cadrà anch’esso di venerdì nel 2025, offrendo un altro ponte da 3 giorni senza bisogno di ferie.

Totale: 3 giorni di vacanza (15-17 agosto) con 0 giorni di ferie.

Immacolata Concezione

L’8 dicembre, festa dell’Immacolata Concezione, sarà anch’esso un lunedì. Grazie a questo, sarà possibile approfittare di un lungo weekend senza prendere ferie.

Totale: 3 giorni di vacanza (6-8 dicembre) con 0 giorni di ferie.

Natale e Santo Stefano

A Natale, il 25 dicembre cadrà di giovedì, e con l’assistenza di Santo Stefano il 26, sarà possibile godersi un lungo weekend che si estende fino a domenica 28 dicembre.

Totale: 4 giorni di vacanza (25-28 dicembre) con 0 giorni di ferie.