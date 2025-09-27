Negli ultimi giorni, il clima di incertezza in Europa si è intensificato. I ripetuti avvistamenti di droni sconosciuti nei cieli del Nord hanno alimentato tensioni e sospetti. A peggiorare le cose è arrivato anche l’invito della Banca centrale europea a tenere in casa una piccola riserva di contanti, con il motto “Keep calm and carry cash“. L’indicazione, nata per far fronte a possibili emergenze nei sistemi elettronici di pagamento, è stata però travisata da alcuni come un segnale premonitore di eventi ben più gravi.

A questo contesto già carico di timori si è aggiunta la previsione di Richard Shirreff, ex generale della Nato, che ha indicato il 3 novembre come la data d’inizio della “Terza Guerra Mondiale”. La notizia, rimbalzata dal tabloid britannico Daily Mail fino ai social, ha rapidamente alimentato ondate di panico e teorie del complotto.

La previsione apocalittica di Shirreff

Secondo il racconto del generale, lo scenario prenderebbe avvio con un blackout a Vilnius, capitale della Lituania, provocato da un cyberattacco. Da lì si innescherebbe una catena di interruzioni elettriche nei Paesi baltici, seguite dall’imposizione della legge marziale. Nel giorno successivo, sempre secondo Shirreff, la Russia e la Bielorussia schiererebbero le truppe a Kaliningrad, avvicinandosi al corridoio di Suwalki, punto strategico tra Polonia e Lituania. Sarebbe il preludio a scontri diretti con le forze lituane.

In questa ipotetica crisi, la Nato verrebbe messa a dura prova. Il segretario generale Mark Rutte si vedrebbe costretto a invocare l’articolo 5, ma gli Stati Uniti, guidati dal silenzio o dall’ironia di Donald Trump, ignorerebbero la richiesta. Contemporaneamente, la Cina approfitterebbe della distrazione occidentale per invadere Taiwan, mentre il Regno Unito ritirerebbe il proprio supporto militare, decretando la fine dell’Alleanza atlantica in pochi giorni.

Un avvertimento più che una profezia

Molti si sono chiesti se quella di Shirreff sia una vera “profezia” o piuttosto un espediente retorico. La sua analisi, scandita quasi ora per ora, sembra infatti un esercizio strategico per mettere in luce la fragilità delle attuali politiche di difesa occidentali. Lo stesso generale punta il dito contro “decenni durante i quali l’Occidente ha trascurato la propria sicurezza fondamentale, scegliendo invece di investire ingenti somme di denaro in uno Stato sociale sempre più gonfiato”.

Il messaggio sembra chiaro: non un conto alla rovescia per una guerra inevitabile, ma un monito sul rischio di impreparazione davanti a nuove crisi globali. Intanto, però, il web ha già trasformato questa analisi in allarmismo, alimentando paure che rischiano di amplificarsi proprio a ridosso della data indicata.