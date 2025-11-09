Un bambino è nato esattamente nove mesi dopo la morte del padre, per un incidente di sci nautico durante il viaggio di nozze. Il matrimonio era stato celebrato 3 giorni prima.

La mamma ha parlato di miracolo: il concepimento di Raphael Patrick potrebbe essere avvenuto dopo la morte dell’uomo, per un fenomeno che i medici spiegano come naturale ma che ha meravigliato la giovanissima vedova.

La vicenda è raccontata da People, dal Tampa Bay Times, dal National Catholic Register e da WTRF-TV.

Era il 28 ottobre quando pytRrMari (Mariana) e Nate (Nathaniel) Kuhlman, rispettivamente di 23 e 24 anni, si sono sposati e sono andati in viaggio di nozze a Santa Lucia, in Florida. Ma il 31 ottobre, facendo sci nautico, il neo marito è rimasto vittima di un incidente, cadendo in mare ed è morto annegato. I soccorritori hanno cercato di salvarlo rianimandolo ma invano.

Nei giorni successivi della tragedia, Mari e la sua famiglia hanno pregato per un miracolo. La giovane donna ha raccontato al National Catholic Register che durante le sue preghiere le è venuto in mente: “E se Dio rispondesse in un altro modo, dicendomi che sono incinta?”.

Circa un mese dopo, il giorno del Ringraziamento, Mari scoprì di essere incinta del figlio di Nate. Raccontò di aver fatto un test di gravidanza dopo aver saltato un ciclo mestruale e di essere rimasta sorpresa dai risultati.

Questo è un miracolo

“Questo deve essere un miracolo”, ha ricordato di aver detto alla famiglia di Nate, presso la quale alloggiava in quel periodo, secondo il Tampa Bay Times.

“Ero così felice che Dio ci facesse il dono di una nuova vita”, ha aggiunto al National Catholic Register. “Avrei voluto che Nathaniel fosse qui con me, ma potevo percepire la sua gioia. Lui sapeva già [della gravidanza], ma io lo stavo scoprendo solo ora”.

Mari aveva usato una app per monitorare il suo ciclo mestruale, e questa mostrava che aveva ovulato giorni prima del suo matrimonio con Nate, Secondo il Tampa Bay Times, Derek Wildman, professore presso l’Università della Florida del Sud e docente di biologia riproduttiva, ha dichiarato che una volta che un’ovaia rilascia un ovulo, “hai solo un giorno o due al massimo in cui puoi rimanere incinta”.

“Forse i calcoli [di Mari] erano sbagliati [riguardo alla data dell’ovulazione]?” ha continuato il professore. “O forse, è molto raro, ma possibile, che un ovulo sia caduto dalla seconda ovaia.”

Wildman ha anche sottolineato che gli spermatozoi possono vivere più a lungo all’interno dell’apparato riproduttivo femminile. “Avrebbe potuto concepire un bambino fino a cinque giorni dopo la morte di [Nate]”, ha detto.

Mari ha annunciato la notizia della sua gravidanza su Instagram il 14 gennaio, giorno in cui sarebbe stato il 24° compleanno del marito, condividendo la foto di un’ecografia e di una tutina sotto la tomba del marito.

“Buon compleanno, angelo mio. … Chiaramente Dio aveva un piano più grande di qualsiasi cosa avremmo mai potuto immaginare. Ha risposto alle nostre preghiere e alle preghiere di persone in tutto il mondo, solo in un modo diverso da come ci aspettavamo”, ha scritto nel post.

Mari ha anche aggiunto che aveva intenzione di chiamare il bambino Raffaele, in onore dell’arcangelo preferito del suo defunto marito.

Pochi mesi dopo, Mari annunciò l’arrivo del suo bambino, il 18 luglio, con una foto dei familiari che tenevano in braccio il neonato.

”Il nostro bambino è qui”

“Nate, nostro figlio è qui!” scrisse la didascalia del post. “Non ci posso credere, grazie per avermi aiutato a superare uno dei giorni più difficili della mia vita! Ma la ricompensa di tenere nostro figlio tra le braccia ne è valsa decisamente la pena!”

“So che pregherete per lui, per noi ogni singolo giorno, e lui saprà senza ombra di dubbio quanto suo padre lo ama! Sentiremo il vostro amore nel sole, nella pioggia, nella brezza e nelle farfalle che vedremo”, ha aggiunto.

Mari ha detto al Tampa Bay Times che suo figlio ha ereditato tratti da entrambi i genitori, inclusi i suoi occhi e le orecchie del suo defunto marito. Un mese dopo la sua nascita, Raphael è stato battezzato nella stessa chiesa in cui si è svolto il funerale di Nate.

“Tutto in questa vita è un dono. Raphael Patrick, sei davvero la gloria di Dio!” Mari ha scritto in un post commemorativo dell’evento: “Non vedo l’ora di vedere chi diventerai”.