Ha abbaiato svegliando i suoi familiari e così li ha salvati da un incendio potenzialmente mortale. È successo a Martina Franca, in provincia di Taranto, all’alba del 2 agosto scorso. Nelle prime ore del mattino, all’interno di un appartamento situato al quarto piano in via Alessandro Fighera, si è sviluppato un rogo, che ha devastato l’immobile, provocando momenti di grande paura tra i residenti dell’intero edificio.

A evitare il peggio ci ha pensato il piccolo barboncino di una delle case colpite dalle fiamme: accortosi del pericolo, l’animale ha iniziato ad abbaiare insistentemente, fino a svegliare tutti gli occupanti, consentendo loro di abbandonare tempestivamente l’abitazione. Purtroppo però, l’animale non è riuscito a salvarsi ed è deceduto all’interno del rogo.